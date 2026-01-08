Село край София стана имотен диамант. Бум на бързите къщи

Преди десетина години Плана беше име, което се споменаваше най-вече от туристи, планинари и хора с наследствени вили. Днес това е една от най-горещите точки на имотната карта около София – и то не просто заради парцели, а заради бум на сглобяемите къщи и нов тип градски заселници, които буквално „пренаписват“ профила на селото.

От забравена вилна зона до имотен фронт

Само една бърза справка в имотните платформи показва мащаба на промяната. В с. Плана в момента има десетки активни оферти за продажба – къщи, парцели и земеделска земя, като само в една от големите платформи се отчитат 34 обяви и средна цена на терените за строеж около 373 840 лв. и 162 лв. на кв.м. В друга водеща платформа средната цена достига 214 358 евро, при около 51 евро на кв.м, което ясно показва, че селото вече не е „евтина алтернатива“, а се позиционира като премиум локация в планината.

В сайтове като Bazar.bg и Imoti.info се вижда и нещо друго – структурирано присъствие на сглобяеми къщи: мини къщи от 21 кв.м за около 13–14 000 евро, по-големи къщи с панорамни гледки за 62 999 евро, както и парцели от 1 000 до близо 4 000 кв.м, достигащи до 480 000 евро за най-атрактивните терени. Това вече не е „случаен интерес“, а цял нов модел на застрояване.

Бумът на сглобяемите къщи – новият имотен сценарий

Бърза къща, бърза промяна на живота

Сглобяемите къщи в Плана са не просто архитектурен избор, а социален и икономически инструмент. Обявите описват къщи от 21 кв.м, готови за монтаж на парцел на купувача – с хол с кухня, баня и тоалетна, на цена около 14 000 евро. Това е входен билет към „живот в планината“ за хора, които не могат или не искат да инвестират стотици хиляди евро в масивно строителство.

В същото време има и по-големи къщи – 148–170 кв.м, с разрешение за строеж, ток, вода и асфалтов път, на цени около 129 000–140 000 евро, както и имоти с панорамни гледки и двор над 1 000 кв.м за над 60 000 евро. Така Плана се превръща в лаборатория на новия български „country living“ – от мини къщи за уикенд до втори дом за постоянно живеене.

Защо сглобяемите къщи избухнаха точно тук

Теренът и гледките – Плана е разположена между три планини, с панорама към Витоша, Рила и Плана планина. Това е рядка комбинация, която превръща всяка тераса в „жива картина“.

Достъпът – подобреният път през Железница и връзката към Самоков правят селото реално достижимо от София, а не „експедиция за джипове“.

Регулация и парцели – в обявите ясно се вижда, че голяма част от имотите са в строителните граници на селото, с ток, вода и достъп по асфалт, което е ключово за сглобяемите конструкции.

Скоростта – сглобяема къща може да бъде монтирана за седмици, а не за години. Това отговаря на темпото на хора, които работят в IT, финанси, медии, креативни индустрии.

Кои хора търсят Плана – новият „клас“ на планинските заселници

Профилът на купувачите в Плана е различен от класическия образ на „човек с вила“ от 90-те.

IT и дигитални професии – хора, които работят дистанционно или хибридно и могат да си позволят да живеят извън града, стига да имат интернет и път.

Млади семейства – търсят къща с двор, чист въздух и възможност децата да растат „сред природа“, но без да се отказват от София.

Хора с втори дом – семейства, които вече имат жилище в града, но искат „убежище“ за уикендите и ваканциите.

Инвеститори – купуват парцели с идеята за бъдещи къщи за краткосрочен наем, ретрийт центрове, малки комплекси.

Това е новата градска буржоазия, която не иска да избяга от София, а да я „разшири“ – да живее в планината, но да остане на 30–40 минути от офиса, театъра, летището.

Затова и купувачите често търсят евтин терен + сглобяема къща, което прави Плана идеална:

терен за 30–60 хил. евро

къща за 20–80 хил. евро Това е модел, който не може да се реализира в Бистрица, Панчарево или Лозен.

Плана срещу южните „класики“ и новите западни фаворити

Не е Бистрица, не е Панчарево – и това е предимство. За разлика от Бистрица, Панчарево или Лозен, където цените вече са достигнали нива на елитни квартали и почти няма свободни терени, Плана все още предлага по-големи парцели и по-гъвкави възможности за строителство. Средната цена на имотите в Плана, макар и висока, все още е под тази в най-престижните южни зони около София.

Плана и селата като Пролеша и Чибаовци

Докато Пролеша и Чибаовци се развиват основно като зони за къщи и комплекси в близост до индустриални и логистични коридори, Плана играе в друга лига – тя е планинско убежище, а не „спален квартал“ на западната индустриална зона.

В Пролеша и Чибаовци основният мотив е цена и близост до работа .

В Плана мотивът е качество на живот, природа и панорама.

Това прави Плана по-близка по дух до Бистрица и Железница, но с едно важно различие – тук сглобяемите къщи са двигателят на промяната, а не само масивното строителство.

Селото, което сменя кожата си

Плана преживява цялостно преобразяване:

От вилна зона към постоянно населено място – все повече хора се местят за целогодишно живеене, а не само за уикенд.

От „имот за наследство“ към „имот за инвестиция“ – парцелите вече се купуват с ясна идея за строеж, а не просто „да го има“.

От разпокъсани къщи към оформени зони – появяват се групи от нови къщи, мини-комплекси, имоти с еднаква архитектура.

В обявите се виждат къщи с модерна визия, големи прозорци, тераси към планината, камини, енергийно ефективни решения – това е новият визуален език на Плана. Селото, което доскоро беше периферия, днес е сцена на новия български имотен разказ – за хора, които искат да живеят по-тихо, по-високо и по-близо до небето, без да се отказват от града.

