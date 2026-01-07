Грижата за хората на думи и на дела

Текстовете стъпват на практики, вече приложени в редица страни от ЕС, сред които Германия, Франция, Гърция и Испания

От вече седмица България е част от еврозоната, а преминаването на страната ни към разплащания с евро – противно на спекулациите и съмненията, е далеч по-плавно спрямо други страни, вече минали по този път. Част от проблемите от преходния период обаче си остават, в това число основният - огромните надценки при цените на стоките на дребно спрямо тези на едро и спрямо производствената стойност на продуктите. Те са в пъти по-големи от средните за ЕС. Това е факт, който беше отчетен в последните месеци на изминалата година от редица регулаторни органи, но реални мерки за справянето с него така и не бяха приети. Нито от правителството, нито от парламентарните сили. Вторите, макар празниците да отминаха, а страната ни вече да е във вихъра на процеса по въвеждане на еврото, продължават да са в почивка. Но с едно изключение.

Срещите на ДПС-Ново начало

Докато останалите партии в Народното събрание в продължение на месеци говореха уж с дълбока загриженост за вихрещата се в страната спекула, без обаче да предприемат каквито и да било истински действия, ДПС-Ново начало регулярно съобщаваше, че се среща с граждани и събира информация от институции за реалната ситуация, за да изготви пакет от мерки за справяне с проблема.

Съобщенията за тези срещи редовно потъваха в информационния поток, но резултатът от действията им стана ясен днес сутринта, когато от пресцентъра на ДПС обявиха, че оглавяваната от Делян Пеевски парламентарна група внася Закон за максималната надценка.

Кошница на потребителя

Целта е да бъде затегнат контролът върху цените и надценките на основни продукти до края на 2026-та година, когато се очаква да приключи напълно транзитът на икономиката ни към условията в еврозоната. Проектът предвижда Министерският съвет да приеме „кошница на потребителя“, която включва всички стоки от първа необходимост като брашно, хляб, мляко, захар, ориз и останалите продукти, традиционно присъстващи на трапезата на гражданите. Идеята е тези стоки да имат максимален таван на надценката в размер на 20% общо за веригата между производителя или вносителя и крайните потребители. Контролът по прилагането на мерките ще се осъществява от КЗК, НАП и Комисията за защита на потребителите, като се въвеждат и солени глоби за нарушителите, вариращи от 5000 до 20 000 евро.

В мотивите на законопроекта се посочва, че целта му е да защити социално уязвимите групи – пенсионери, семейства с деца и домакинства с ниски доходи, при които разходите за храна надхвърлят 50% от месечните доходи.

Европейският модел

Подобни модели се прилагат в редица европейски държави като Германия, Франция, Гърция и Испания. В Гърция например държавата сключи споразумение с основните търговски вериги, като наблюдава и контролира цената на няколко хиляди артикула. Първоначално в кошницата на регулираните ценово стоки влизаха 1000, а в последствие бяха увеличени с още 2500 продукта.

Във Франция пък през 2023 г. бяха замразени стойностите на 5000 основни стоки.

Това са все мерки, които опровергават основните оправдания, с които мнозинството от политиците досега прехвърляха топката за решаването на проблема между различните институции, твърдейки, че държавата нямала право да се намесва пряко в пазарните икономики. Примерите обаче ясно сочат, че това е практика в не малко страни, славещи се именно като примери за действаща пазарна икономика. В мотивите към законопроекта изрично е посочено също така, че правото на ЕС категорично не забранява държавна намеса в ценообразуването и се допуска – както става ясно и от по-горните примери, възможността държавите-членки да въвеждат национални регулаторни мерки.

Спекула по български

Фактът е, че спекулата не е български патент, но на родна почва се вихри повече от успешно, особено през последните месеци на миналата година, когато беше транзитният период преди влизането ни в еврозоната. При това на нива, които далеч надскачат не само тези в изброените чужди държави, но и средните за целия ЕС. През октомври миналата година например Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изнесе фрапиращи данни, според които маржовете на надценка на основните храни в големите търговски вериги варира между 50% до 90% от продажбата им на едро до търгуването им на дребно.

Това са шокиращи данни, които в реалността удрят директно в джоба на цялото общество, а в случая със социално уязвимите групи водят до живот на и дори под екзистенц минимума.

Единствено Делян Пеевски и ДПС-Ново начало предложиха мерки

На този фон е удивително, но и показателно, че докато политици от всички партии тръбят за проблема, единствено лидерът на ДПС Делян Пеевски и депутатите от парламентарната му група внесоха реални законодателни текстове за решаване на проблема. В случая с ДПС-Ново начало впрочем това не е единична акция, а поредна стъпка, предприемана от парламентарната група за предотвратяване на последствията от вихрещата се в страната инфлация.

Дали текстовете ще бъдат приети в пленарна зала и дали ще останат в настоящия им вид тепърва ще се види, но фактът е един – докато другите само говореха, Пеевски и депутатите му единствени предприеха реални действия за решаване на проблема. При това – за пореден път

