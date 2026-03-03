Извънредна среща при Гюров. Ето решенията ОБНОВЕНА

Министър-председателят привика спешно министри.

Служебният премиер Андрей Гюров свика извънредна среща заради ескалацията на напрежението в Близкия изток.

В разговора участват служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов и директорът на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ Анелия Маринова.

Един от основните акценти е бил евакуацията на български граждани от засегнатите от конфликта държави. Обсъдени са и възможностите за координация между институциите, включително по линия на въздушния транспорт и сигурността.

Андрей Гюров разкри какви решения са взети на извънредната среща с министри.

Служебният кабинет започва спешна координация за извеждането на българските граждани от зоната на конфликт в Близкия изток. Това стана ясно след извънредна среща, свикана от министър-председателя Андрей Гюров, на която присъстваха ключови министри и ръководители на отговорните институции.

Фокусът на правителството в момента е изцяло насочен към гарантиране на сигурността на сънародниците ни и осигуряването на безопасни коридори за тяхното прибиране. Министерството на външните работи, чрез своя ситуационен център, вече събира информация и изготвя списъци с точния брой на българите в региона.

"Днес ситуацията в Близкия изток се променя, динамична е, следим отблизо развитията и фокусът на МС и на отделните министерства е извеждането на българските граждани от региона", заяви служебният премиер Андрей Гюров.

Държавата вече е подсигурила летателни апарати, които могат да излетят веднага щом бъде гарантирана безопасността на въздушното пространство. Основният приоритет в момента е намирането на свободни слотове и потвърждаването на сигурни маршрути за полетите.

"Имаме осигурени достатъчно самолети, които са готови да извършат полети при потвърждаване на маршрути, те са в готовност, надявам се в следващия ден да имаме извършени полети", допълни министър-председателят.

За да се гарантира успехът на операцията, в координацията са включени всички ресорни министерства. В обсъждането на плановете за евакуация се включиха служебните министри на външните работи Надежда Нейнски, на транспорта Корман Исмаилов и на отбраната Атанас Запрянов. Експертно съдействие оказва и директорът на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Анелия Маринова, чиято роля е ключова за осигуряването на летателните планове.

"Това, което помолих да бъде направено и очаквам в следващите дни да заработи е координацията между отделните институции, най-вече от ситуационния център в МВнР - информация и списъци за броя на българските граждани, къде имаме готовност, да се заявят необходимите маршрути", подчерта Андрей Гюров.

