ДПС-Кърджали издигна Делян Пеевски за водач на листата

ДПС-Кърджали номинира за водач на листата лидера на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Днес се проведе разширено заседание на Общински съвет на ДПС в Кърджали във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. На него присъстваха членовете на ОбС на ДПС, председатели на местни съвети на партията, кметове на населени места, председатели на младежки и женски съвети, общински съветници.

Гости на заседанието бяха председателят на Областния съвет на ДПС Рушен Фейзула, председателят на областната организация на МДПС Енгин Идрис.

Рушен Фейзула призова за максимална мобилизация на всеки член на ДПС, за да се постигне набелязаната цел – 5 от 5 мандата. Заедно, обединени трябва да работим, за да изпълним мисията си – работа в интерес на хората, каза той.

Заместник председателят на ДПС и кмет на Кърджали Ерол Мюмюн предаде специални поздрави от председателя на ДПС Делян Пеевски. „Той разчита и вярва в силата на Кърджали. Вярвам, че Кърджали ще докаже на 19 април още веднъж, че е стожер на ДПС в национален мащаб“, каза Ерол Мюмюн.

Той посочи, че предстоят сериозни и тежки избори, че има нов играч на политическата сцена и подчерта, че всеки глас е жизненоважен, за да се постигне набелязаната цел - максимален резултат в национален мащаб и сериозно представителство в следващото Народно събрание.

„Когато сме обединени и работим в екип като един организъм, успехът е гарантиран. Трябва да направим всичко възможно, за да се утвърдим като водеща политическа сила, която не може да се заобикаля, подценява и всички да се съобразяват с нас. На заседанието на ЦС на партията взехме ключово решение – да се явим самостоятелно на изборите, защото сме силни, хомогенни. България не може да продължи своят път без ДПС“, подчерта в изказването си зам.-председателят на ДПС.

Председателят на ДПС-Кърджали Мухаррем Мухаррем запозна присъстващите с решенията на Централния съвет на ДПС от 23 февруари 2026г. и номинираните за народни представители от община Кърджали.

Присъстващите подкрепиха единодушно предложението водач на листата на ДПС в 9-ти МИР да бъде председателят на партията Делян Пеевски.

Списъкът с номинираните, подредени по азбучен ред, ще бъде изпратен до ОблС на ДПС и ЦОБ на ДПС.

