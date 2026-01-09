Внимание! Пазете се от тези банкноти

Най-фалшифицираните банкноти са от 20 евро и 50 евро и представляват над 75% от всички ментета на пазара в Европа. През 2024 г. от обращение бяха изтеглени около 554 000 фалшиви евробанкноти, сочат данните на Европейската централна банка (ЕЦБ), съобщи „Телеграф“.

С официалното въвеждане на еврото в България на 1 януари 2026 г. страната ни се превръща в „златен шанс“ за измамниците от цяла Европа. МВР предупреждава, че преходният период е критичен, тъй като престъпниците разчитат на първоначалното объркване у гражданите, които все още не познават добре защитните елементи на новата валута. Рисковете са особено при плащане с лев и евро едновременно или при връщане на ресто в евро на като цяло опасни места, където често се случват измами.

Такива са уличните пазари, битаците, някои денонощни заведения за алкохол и магазинчета в малките населени места и по крайните квартали. Оперативните данни сочат, че с вкарването на еврото опитите за пласиране на фалшиво евро от чужбина се увеличават. 20 евро и 50 евро менте са най-разпространени, защото с тях се пазарува всеки ден в супермаркета или на пазара, където касиерите бързат и рядко ги гледат под лупа. В първия работен ден от въвеждането на еврото в България вниманието на институциите е начело тъкмо към сериозния риск – разпространението на фалшиви евробанкноти. 14% е ръстът на измамите за първите 11 месеца на изминалата година спрямо същия период на 2024 г., отчитат още от МВР. През ноември бяха разкрити джамбази, които използват тайници в автомобил нов внос, за да пласират ментета, най-вече банкноти с номинал от 10 и 20 евро. През уикенда пък 35-годишен мъж от Шумен успя да си напазарува с фалшива банкнота от 50 евро, но бе заловен от полицията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com