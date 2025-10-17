Още една автомобилна индустрия в Европа е на ръба

Европейската автомобилна индустрия е в криза, като най-сериозно са засегнати германските производители, които са принудени да правят сериозни съкращения на работни места. Във Франция положението също не е добро, сочи доклад на двама сенатори, които които предлагат 18 мерки за спиране на сериозния срив.

Документът беше представен от Ален Кадлец и Доминик Естроси Сасоне, които предупреждават за „дълбока и трайна криза’’ във френската автомобилна индустрия. Те настояват за въвеждане на специални клаузи, засягащи местното производство на автомобили, както и за отлагане на забраната на нови двигатели с вътрешно горене след 2035.

В доклада си двамата сенатори посочва основните проблеми - 20% спад в продажбите на леки автомобили след пандемията, срив на френския дял в европейското производство (-12% между 2000 и 2020) и деиндустриализация, свързана с промените през последните две десетилетия. Ситуация, която застрашава 800 000 работни места в сектора, половината от които са във фирми-подизпълнители.

Този сигнал идва в момент, когато големите производители демонстрират слабости. Stellantis временно спря няколко завода във Франция (Поаси, Сошо и Мюлюз), позовавайки се на „труден европейски пазар’’. На свой ред Renault съобщи, че обмисля съкращаване на работни места в условията на „пазарна несигурност“.

Сенаторите посочват две основни причини - свиването на търсенето и конкуренцията от страна на неевропейски производители, особено китайски. За да отговорят на тази предизвикателства, те препоръчват най-малко 80% от компонентите на превозните средства, продавани в Европа, да бъдат произведени на местно ниво, включително 40% батерии до 2035.

Докладът също така призовава за отлагане на забраната за нови термични превозни средства - позиция, споделена от германския канцлер Фридрих Мерц. Тази мярка, считана за необходима за постигане на европейските климатични цели, според сенаторите би била риск за производителите, „хванати в капан’’ между екологичния преход и икономическия натиск.

И накрая, текстът призовава за преориентиране на публичната помощ към производството на „малки автомобили на достъпни цени“, за да се направи електричеството по-достъпно, пише "Аутомедия".

