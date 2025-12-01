Каква е съдбата на колите с ДВГ? Призив от Германия

След заседанието на коалиционния комитет, източници потвърдиха, че Германия ще се застъпи за разглеждане на допълнителни технологични опции за задвижване. Позицията гласи, че „високоефективните модели двигатели с вътрешно горене“ трябва да останат допустими за регистрация след 2035 г., предава carmarket.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц възнамерява да очертае позицията на правителството в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според партиите целта е да се гарантира, че предстоящото преразглеждане на регламента на ЕС ще вземе предвид по-широк технологичен спектър. Вътрешното споразумение на правителството е резултат от няколко седмици преговори, по време на които различните мнения относно ролята на технологиите за горене забавиха единната позиция.

Европейската комисия обяви по-рано тази година, че ще преоцени регламента за 2035 г. след искания от няколко държави членки и представители на индустрията. Очаква се преработено предложение на 10 декември.

Съществуващото законодателство изисква всички нови автомобили, регистрирани от 2035 г. насетне, да бъдат с нулеви емисии, като по този начин ефективно ограничава регистрациите до превозни средства с електрическо захранване и водородни горивни клетки.

Германската коалиция твърди, че преходът трябва да включва по-широк набор от опции за задвижване. Документ, приет от федералните провинции на Германия през октомври, призовава федералното правителство да осигури „бъдещето на двигателя с вътрешно горене“ чрез регулаторни мерки и предупреждава срещу „строга забрана за технологиите за двигатели с вътрешно горене от 2035 г. нататък“. Документът също така подчертава потенциалната роля на „алтернативните, екологично чисти концепции за задвижване, екологично чистите горива и допълващите се преходни технологии, като високоефективни двигатели с вътрешно горене, плъг-ин хибриди и електрически превозни средства с удължаване на пробега“.

Предложението на Европейската комисия от декември ще определи какво влияние ще има позицията на Германия в предстоящия законодателен процес. Очакват се по-нататъшни преговори между държавите-членки на ЕС, докато регламентът напредва чрез преглед и потенциални изменения. Междувременно германското федерално правителство също така се съгласи с рамката за нова схема за субсидиране на електрически автомобили, насочена към домакинства с ниски и средни доходи. Тя беше обявена за първи път през октомври.

Според резолюция след заседанието на коалиционния комитет, програмата е насочена към домакинства с ниски и средни доходи. В документа се посочва: „Облагаем годишен доход от 80 000 евро на домакинство ще служи като основа за определяне на допустимостта.“ Прагът за допустимост ще се увеличи с 5000 евро на дете. Планираната субсидия се състои от базова сума от 3000 евро.

