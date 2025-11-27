Фурор с електрическите коли у нас

В България се наблюдава изключителен ръст в продажбите на електромобили.



Страната ни се нарежда на четвърто място в Европейския съюз, като за първите десет месеца на тази година ръстът на продадените електрически коли е впечатляващите 58,1%. По този показател България е изпреварена само от Словения, Словакия и Литва.



Въпреки това ние оставаме на трето място, само че отзад напред по брой електромобили в ЕС с 4,8%, изпреварвайки само Словакия (4,5%) и Хърватия (1,5%). Любопитното е, че такъв голям пазар и производител на коли, каквато е Италия, има много малко регистрирани електромобили и е в компанията на България по този показател.



Според данни на МВР, Центъра за градска мобилност, както и данни от държавния портал за електронни услуги, към 3 юни 2025 г. в цяла България 22 372 са изцяло електрическите автомобили, от общо 3 762 267 водени на отчет към МВР, предава БГНЕС. Това прави електричките по-малко от 0,6% от всички автомобили.



Данните за София показват, че едва 1% от колите са електрически - общо са регистрирани 12 753 изцяло електрически ППС, включително товарни, автобуси и мотопеди, от общо над 1 200 000 ППС общо регистрирани в столицата.

Според данни на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) електромобилите са съставлявали 16,4% от новорегистрираните леки коли в целия ЕС през първите десет месеца на 2025 г. За сравнение, през същия период на 2024 г. техният дял е бил 13,2%.



Общо 1 473 447 нови електромобила са регистрирани в ЕС между януари и октомври, което е с над 301 000 повече от година по-рано. Германия е с най-голям принос, с над 434 600 нови регистрации на електрически коли и един от най-силните темпове на растеж в блока, с 39,4% на годишна база.

Сред четирите най-големи икономики в ЕС Испания отбеляза най-рязък ръст, като регистрациите на електромобили скочиха с 89,7% до 81 100. Италия отчете ръст от 26,5%, докато Франция отбеляза по-скромен ръст от 5,3% за същия период.



В процентно изражение най-рязък ръст се наблюдава в Полша. Новите регистрации на електрически коли се увеличиха със 124,6% на годишна база, въпреки че общият брой на новорегистрираните – 30 641 превозни средства – означава, че електромобилите с батерии все още представляват само 6,4% от общия пазар.



Регистрациите са спаднали в няколко страни, включително Хърватия, Люксембург, Малта, Румъния и Естония.

