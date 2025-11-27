Назоваха най-надеждните коли на пазара

В Германия публикуваха класация за надеждност на употребяваните автомобили. Рейтингът за надеждност на автомобилите е съставен от известната организация TÜV SÜD, която отговаря за техническите прегледи на превозни средства в Германия, съобщава Carscoops.

Класацията се основава на данни от технически прегледи на 9,5 милиона автомобила за 2024-2025 г. Ключовият показател е процентът на сериозни повреди и дефекти: средно той се е увеличил от 20,6% миналата година до 21,5%.

Най-малко надеждният автомобил, според германците, е електрическият автомобил Tesla Model Y. Дори сред сравнително новите кросоувъри на 2-3 години, 17,2% имат сериозни повреди. Свързаният с него седан Tesla Model 3 също се представя по-зле, като 13,1% от автомобилите изпитват проблеми.

В отделна класация за надеждност на електрическите автомобили, Tesla се класира последна. От своя страна Mini Cooper SE (3,5% от дефектните автомобили) и Audi Q4 e-tron (4%) бяха безпроблемни.

Най-надеждните автомобили на 2-3 години са:

- субкомпактни автомобили - Fiat 500e

- малки автомобили - Mazda 2

- компактни автомобили - BMW 1 Series

- средноразмерни автомобили - Mercedes C-Class

- кросоувъри - Volkswagen T-Roc

- миниванове - Mercedes B-Class.

Най-надеждните и най-ненадеждните употребявани автомобили на пазара

Възраст 4-5 години:

Най-надежден – Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen T-Roc;

Най-ненадежден – BMW Серия 5.

Възраст 6-7 години:

Най-надежден – Volkswagen T-Roc;

Най-ненадежден – Dacia Duster.

На 8-9 години:

Най-надежден: Mazda CX-3;

Най-ненадежден: BMW Серия 5 и Серия 6.

На възраст 10-11 години:

Най-надежден: Mercedes B-Class;

Най-ненадежден: Dacia Duster.

На възраст 12-13 години:

Най-надежден: Volkswagen Touareg;

Най-ненадежден: Renault Clio.

