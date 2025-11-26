3 тира с евро и хиляди човекочаса. Как Kaufland се готви за 1 януари 2026 г.

Въвеждането на еврото в България ще бъде най-осезаемо там, където хората пазаруват ежедневно. От 1 януари 2026 г. магазините на Kaufland ще бъдат сред основните места, в които българските потребители ще боравят за първи път с новата валута. Ритейл веригата е в напреднала фаза на подготовка с инвестиции над 10 млн. лева, логистични операции с голям мащаб и обучение на персонал за работа в условията на двойно обращение.

Подготовка, започнала преди години

Промяната в търговията на дребно преди влизането на България в еврозоната налага нови подходи в логистиката, маркетинга и методите за разплащане, коментира финансовият директор на Kaufland България Цветомир Узунов пред медии. Подготовката започва още преди две-три години, в партньорство с държавните институции. По думите му инвестициите няма да се отразят в цените, защото тежестта се поема от акционерите.

За доставчиците не настъпват промени в договорите и условията на работа, тъй като съгласно Закона за въвеждане на еврото в България не се изисква преподписване. Разликата е единствено в преминаването към разплащания в евро.

Технологии, обучение и визуална трансформация

Най-значимата част от разходите е за промяна на информационните системи. Kaufland е инвестирал над 9 млн. лева в пренастройване на ERP платформата и всички свързани модули: продажби, логистика, отчетност, касови системи, складово управление и разплащания. Промяната включва трансформация на отчетната валута, тестови среди, двойно ценообразуване и изграждане на API връзка с държавната платформа „Колко струва“, към която Kaufland подава десетки хиляди записа дневно.

Вторият важен компонент е визуалната промяна. Компанията сменя дизайна на етикетите три пъти заради нормативни изисквания. Само адаптацията на шрифта струва над 600 000 евро. Процесът по преетикетиране отнема около 27 000 човекочаса и се извършва основно ръчно във филиалите.

Цветомир Узунов

Около 700 служители на каси и информационни бюра преминават обучения за работа с две валути през януари. Общият обем на обученията надхвърля 13 000 човекочаса, като включва и подготовка за подпомагане на хора, които се объркват при плащане.

Три тира с евро за плавен старт

В края на декември и началото на януари предстои най-сложната логистична операция: предварително зареждане на всеки магазин с приблизително един тон евро банкноти и монети, за да може ресто да се връща само в евро. При 70 магазина това означава около 70 тона наличност, равняваща се на три товарни автомобила под специален режим.

Моделът на инкасо също се променя. След Нова година извозването на кеш ще бъде много по-често и в по-големи обеми, което изисква допълнителна охрана и оперативни разходи.

Заменят се и монетниците на приблизително 50 000 пазарски колички, за да приемат монети в левове и евро: 50 ст., 1 лев, 50 цента, 1 и 2 евро. В преходния период ще се използват и жетони.

Магазините като първа точка на контакт с новата валута

От 2 януари в магазините се въвеждат „бърза писта“ за картови плащания на касите за самообслужване и „бавна писта“ за плащания в брой на каси със служител. Допълнителен персонал ще насочва клиентите, за да се намалят струпванията.

Узунов прогнозира, че България ще има най-дългия период на двойно обращение в ЕС: целия месец януари, докато стандартът в други държави е две седмици. Най-голямото натоварване се очаква между 10 и 15 януари, когато потребителите ще се опитват да изразходват наличните левове. В края на месеца е възможен нов пик заради клиенти, които чакат последния момент.

По думите на Узунов, преходът към еврото реално ще се случи чрез търговските вериги, банките и пощенските станции, тъй като именно там хората пазаруват, обменят ресто и оперират с кеш. Той подчертава, че най-видимата част от промяната ще бъде именно в търговските обекти, когато клиентите за първи път получат ресто в евро.

Преходът към евро е национален процес с висока сложност, а ритейл секторът има ключова роля за неговото успешно реализиране. Kaufland поема значителна част от отговорността чрез мащабни инвестиции, технологични адаптации и обучение на екипите. От началото на 2026 г. новата валута вече няма да бъде само законодателна тема, а част от ежедневието на потребителите в България.

