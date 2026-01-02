Кауфланд показа как изглежда преходът към еврото в реалната търговия

Ден след като еврото стана официалната валута на България, основните разплащания в магазините на Кауфланд все още се извършват в лева. Това съобщи финансовият директор на веригата Цветомир Узунов, като уточни, че клиентите плащат предимно с левове, но получават рестото си вече в евро.

„Отворихме в 8:00 ч., а в 8:01 беше първата транзакция. Всичко върви спокойно, клиентите са по-малко заради студа“, посочи Узунов и увери, че хипермаркетите разполагат с достатъчно наличности от евро, за да обслужват без проблем всички покупки. По думите му има и ситуации, в които клиенти плащат дребни сметки с банкноти от 100 лева, но и в тези случаи рестото се връща изцяло в евро.

На касите за самообслужване към момента плащанията се извършват само с карти. От веригата очакват тази практика да се запази поне през януари, като по-късно ще се прецени дали да бъде въведена и възможност за плащане с банкноти, в зависимост от хода на прехода към еврото.

Промяната вече се усеща и при пазарските колички. В пет магазина на „Кауфланд“ те са подменени и могат да се използват срещу монети от 50 цента, 1 или 2 евро. Клиентите без евромонети могат да получат жетони от гише „Информация“. Предстои постепенно обновяване на количките и в останалите филиали.

Узунов разкри и любопитен детайл за края на старата година - 30 декември е бил рекорден ден за „Кауфланд“ в България. През магазините на веригата са преминали над 300 000 клиенти, което го прави най-силния ден по оборот в историята на компанията у нас до момента.

