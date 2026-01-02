Шефът на КЗП с първи данни за нарушения в магазините

Няма сигнали за сериозни нарушения след въвеждането на еврото в България, съобщи пред БНТ изпълняващият функцията председател на Комисия за защита на потребителите Александър Колячев. По думите му към момента телефонните линии на комисията са спокойни, а получените сигнали са единични и предимно свързани с отказ от приемане на плащане в една от двете валути.

Проверки и сигнали в периода на двойно обращение

Колячев уточни, че срокът на двойно обращение на лева и еврото е един месец и засега не се наблюдават масови проблеми. „Имаме много откъслечни сигнали и то предимно за отказ от плащане с евро или отказ от плащане с левове, но те са единици и като цяло положението при нас е спокойно“, заяви той. Въпреки това Комисията ще засили присъствието си на място и ще продължи активните проверки в търговските обекти за нерегламентирано завишаване на цените. По думите му е изготвена строга план-програма съвместно с НАП, която ще се изпълнява до края на месеца и до 8 август.

Отказ за плащане и правила за ресто

Председателят на КЗП подчерта, че отказът на търговец да приеме плащане подлежи на санкции, но доказването на подобно нарушение не винаги е лесно. „Много трудно може да се докаже такова нещо, тъй като няма реализирана сделка. Ако и на служители на НАП бъде отказано да бъде направена сделка, тогава ще понесат своите санкции, които са предвидени в закона“, обясни Колячев. Той напомни и че търговците нямат право да връщат смесено ресто – част в евро и част в левове. В такъв случай потребителят може първо да откаже сделката, а след това да подаде сигнал до КЗП по телефон, чрез мобилното приложение или на място.

Онлайн покупки, цени и права на потребителите

Колячев уточни, че клиентите имат право да плащат смесено – и в лева, и в евро, ако нямат достатъчна наличност само в едната валута, като съществува ограничение до 50 броя монети при плащане. По отношение на онлайн покупките той посочи, че при връщане на стока сумата се възстановява в евро, като се прилага официалният курс. Относно изписването на цените в двете валути той подчерта, че няма изискване коя валута да бъде изписана първа. „Важно е цените да са с еднакъв шрифт, еднакъв цвят и да не подвеждат потребителя, за да може той ясно да се ориентира“, заяви Колячев и призова хората да пазаруват информирано и да сигнализират при нередности.

