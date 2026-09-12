Всичко за Комисия За Защита На Потребителите

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Спряха опасни вани за бебета

Спряха опасни вани за бебета

София. Опасни бебешки вани и столчета спря от продажба Комисията за защита на потребителите. Експертите на Веселин Златев забраниха коритата за хлапет...

05 септември | 5:00
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