2 евро за тоалетна - добре ли е?
Най-евтината е 50 евроцента
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Най-евтината е 50 евроцента
Парламентът ще гласува нови мерки срещу необоснованото поскъпване на стоки и услуги
Откази за ресто, непризнаване на валутата и цени, превърнати от левове в евро за една нощ
Неправилно превалутиране, ресто в лева и скок на такси в първите дни
40 процента от нарушенията са в София
Контролът ще бъде засилен до 8 август, проверките в търговските обекти продължават
Без икономическа обосновка за поскъпване следват санкции
Основното нарушение по линия на „Черния петък” е свързано с необявяване на старата цена
Председателят на КЗП обясни как се изкривява пазарът на хранителни стоки
За 8 дни има установени 370 нарушения от 350 проверки, извършени от КЗП
Санкциите за нелоялна търговска практика стигат до 50 000 лв.
Най-голяма част от жалбите са заради невъзможност да се връщат закупените подаръци
Иван Френкев е заменен от Стоил Алипиев
Има сигнали, които пряко касаят пазаруването в празничните дни – несъществуващи намаления, на касата се отбелязва по-висока цена от тази на етикета, к...
Похарчили сме 25 млн. лв. само в първите часове на деня за намаления
Компанията не е уведомила клиентите си, че изисква поръчители Комисията за защита на потребителите (КЗП) санкционира фирма за бързи кредити заради не...
София. Председателят на Политически клуб "Екогласност" Емил Георгиев може да стане новият шеф на Комисията за защита на потребителите. Името му се спр...
Глобяват търговците за "всеки отделен случай" на ощетен клиент
София. Опасни бебешки вани и столчета спря от продажба Комисията за защита на потребителите. Експертите на Веселин Златев забраниха коритата за хлапет...