2 евро за тоалетна - добре ли е?

Първото лято след въвеждането на еврото донесе не само нови цени в магазините и заведенията, но и изненади на места, за които малцина се замислят – обществените тоалетни. Проверка по маршрута София – Варна показва, че цената за едно посещение варира от 50 евроцента до цели 5 евро, а в някои случаи по-високата такса далеч не означава по-добра услуга, съобщава NOVA.

Проверката започва от София. Пред Националния дворец на културата използването на обществената тоалетна струва 51 евроцента, като плащането се извършва само с банкова карта. На практика обаче не всички терминали работят безпроблемно и достъпът невинаги е лесен.

Пред храм-паметника „Св. Александър Невски“ цената е 50 евроцента. Хигиената е добра, но потребители сигнализират за липса на достатъчно консумативи и затруднения с автоматизираните системи.

На Централната железопътна гара в София посещението също струва 50 евроцента.

Следващата спирка е Горна Оряховица, където обществената тоалетна временно е безплатна, тъй като е в ремонт. Пътници обаче коментират, че санитарните помещения не отговарят на стандартите, които би трябвало да предлага една голяма железопътна гара.

Във Варна цената вече достига 1 евро, което е двойно повече от досегашната такса от 1 лев. Част от хората определят увеличението като необосновано и смятат, че справедливата цена би била около 50 евроцента. По Южното Черноморие пък на някои места достъпът до санитарен възел достига 2 евро – сума, сравнима с цената на напитка в магазин.

Междувременно Комисията за защита на потребителите вече извършва проверки за евентуални необосновани поскъпвания след въвеждането на еврото. Според институцията всяка цена трябва да бъде съобразена с качеството на предоставяната услуга и да не представлява нелоялна търговска практика.

Най-фрапиращият пример остава обществена тоалетна в Боровец, където използването ѝ струва 5 евро, или близо 10 лева.

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