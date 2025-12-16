Цените под лупа: КЗП наблюдава всеки магазин, всеки ден

Комисията за защита на потребителите следи ежедневно цените на над 5 милиона продукта и разполага с точни данни за движението им ден по ден, магазин по магазин и верига по верига. Това заяви пред БНР временно изпълняващият длъжността председател на КЗП Александър Колячев, като подчерта, че при установено повишение на цените търговците незабавно получават писма с въпрос на какво се дължи поскъпването. Ако липсва икономическа обосновка, комисията пристъпва към съставяне на актове за нарушение.

Платформата „Колко струва“ и реалната картина на пазара

Колячев открои ефекта от платформата „Колко струва“, която дава възможност на всеки потребител да сравнява цените на хранителните продукти по градове, магазини и вериги. По думите му при някои продукти, като пакетираното сирене, разликите са особено видими и могат да варират от 2 до 8 лева в зависимост от търговеца и разфасовката. Въпреки това той увери, че резките движения на цените нагоре са по-скоро изключение. Според него големият бизнес с хранителни стоки е дисциплиниран и спазва правилата на Закона за еврото, като проверките в тази посока текат още от 8 октомври. Като пример за стабилен пазарен продукт Колячев посочи и зелето, което в момента се предлага на добра и достъпна цена.

Коледни намаления и засилен контрол

Председателят на КЗП подчерта, че комисията следи не само цените на храните, но и цялостната защита на правата на потребителите. С наближаването на коледните празници проверките са насочени и към кампаниите за намаления, правилното обозначаване на цените в левове и евро и коректното прилагане на отстъпките. По думите му екипите на КЗП са на терен за всяка по-голяма кампания, за да гарантират, че потребителите не са подвеждани.

Все повече сигнали и по-активни потребители

Колячев отчете ръст на сигналите и жалбите, като подчерта, че комисията отговаря на всеки един от тях. Особено активни са потребителите при онлайн продажбите, където КЗП вече е обработила над 1000 сигнала. По думите му хората все по-добре познават правата си и ги защитават успешно, което ясно личи както от подадените жалби, така и от резултатите от проверките.

Мобилното приложение и подготовката за еврото

КЗП насърчава гражданите да използват и мобилното си приложение, което позволява подаване на сигнал само с няколко клика, проследяване на проверката в реално време и получаване на резултатите директно на телефона. Колячев заяви, че както в големите градове, така и в по-малките населени места хората са добре информирани за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. Според него информационната кампания на КЗП, Министерството на финансите и БНБ е успешна и е дала нужния резултат.

Поглед към 2026 година

„Влизаме в 2026 г. с оптимизъм, но нашата работа през 2025 г. продължава“, подчерта Колячев. По думите му проверките ще станат още по-активни, особено в сектора на услугите, а около Коледа и Нова година ще бъдат обхванати и туристическите обекти. Според ръководството на КЗП следващата година ще бъде динамична, но комисията е подготвена да отговори на предизвикателствата и да остане твърдо на страната на потребителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com