Важен знак за пазарите в Германия. Какво следва след рецесията

След период на икономическа стагнация, доверието в германската икономика показва подобрение. Индексът на икономическите очаквания, изготвен от изследователския институт Цет Е Ве (ZEW), се е повишил до 45,8 пункта през декември, достигайки най-високото си равнище от юли миналата година, при 38,5 пункта през ноември.

Същевремменно оценката за текущата икономическа ситуация се е влошила леко, като съответният индекс е спаднал до минус 81,0 пункта спрямо минус 78,7 пункта през ноември. Президентът на Цет Е Ве Ахим Вамбах посочва, че експанзивната фискална политика подкрепя очакванията за възстановяване на икономиката, макар че процесът остава крехък поради геополитически напрежения, търговски конфликти и недостиг на инвестиции.

Проучването отбелязва, че автомобилната промишленост е показала подобрение, а други ключови експортно ориентирани отрасли като химическата и фармацевтичната индустрия, както и металургията, се укрепват по-умерено. Високите мита и структурните слабости обаче продължават да представляват предизвикателство.

На ниво еврозона индексът на икономическото доверие се е увеличил с 8,7 пункта до 33,7 пункта, докато оценката за текущата икономическа ситуация е леко понижена до минус 28,5 пункта. Анкетата е проведена сред 177 финансови анализатори в периода 8–15 декември, съобщи БТА

