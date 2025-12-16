Бизнес

Наш град натисна здраво столицата с тези заплати
16 дек 25 | 14:47
10
Стандарт Новини

За много хора в Ботевград ежедневното пътуване до София беше единствената опция за прилична заплата. Това обаче се променя.

Новите позиции, отворени в града, предлагат възнаграждения и условия, които спокойно конкурират столицата. И то без сутрешни задръствания, без разходи за бензин и без изгубени часове по магистралата.

Позицията касиер-продавач в голяма хранителна верига е за хора, които харесват динамиката и ясните задачи. Заплатата расте още през първите две години, като стартът е:

  • 1850 лв. бруто през първата година;

  • през втората година – 2050 лв.,

  • а след това – 2200 лв.

Работата включва обслужване на клиенти, подредба на стоки, контрол на свежестта на плодове, зеленчуци и печива, работа на каса и поддържане на магазина. За много хора това е плюс, защото задачите са разнообразни, а денят минава бързо.

За хората, които имат желание да поемат повече отговорност, има отворена позиция за заместник-управител на магазина. Стартовата заплата е:

  • 2550 лв. бруто през първата година;

  • през втората година – 2800 лв.,

  • след това – 3100 лв.

Това е роля за човек, който може да ръководи процеси, да организира работата на екипа и да поддържа ред в магазина. Включено е и структурирано обучение – както за работа в търговията, така и за управление на хора.

И двете позиции идват с пакет от бонуси, които правят работата по-атрактивна:

  • ваучери за храна до 200 лв. месечно,

  • допълнително здравно осигуряване,

  • Multisport карта,

  • платено въвеждащо обучение,

  • бонус при раждане на дете,

  • допълнителен ден отпуск за рожден ден,

  • бонус 12 лв./ден при работа в друго населено място,

  • и заплащане, което се отчита с точност до минута.

Тези условия са рядкост на местния пазар, където често се предлагат позиции с неясни смени и непредвидими графици.

