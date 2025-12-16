Наш град натисна здраво столицата с тези заплати

За много хора в Ботевград ежедневното пътуване до София беше единствената опция за прилична заплата. Това обаче се променя.

Новите позиции, отворени в града, предлагат възнаграждения и условия, които спокойно конкурират столицата. И то без сутрешни задръствания, без разходи за бензин и без изгубени часове по магистралата.

Позицията касиер-продавач в голяма хранителна верига е за хора, които харесват динамиката и ясните задачи. Заплатата расте още през първите две години, като стартът е:

1850 лв. бруто през първата година;

през втората година – 2050 лв. ,

а след това – 2200 лв.

Работата включва обслужване на клиенти, подредба на стоки, контрол на свежестта на плодове, зеленчуци и печива, работа на каса и поддържане на магазина. За много хора това е плюс, защото задачите са разнообразни, а денят минава бързо.

За хората, които имат желание да поемат повече отговорност, има отворена позиция за заместник-управител на магазина. Стартовата заплата е:

2550 лв. бруто през първата година;

през втората година – 2800 лв. ,

след това – 3100 лв.

Това е роля за човек, който може да ръководи процеси, да организира работата на екипа и да поддържа ред в магазина. Включено е и структурирано обучение – както за работа в търговията, така и за управление на хора.

И двете позиции идват с пакет от бонуси, които правят работата по-атрактивна:

ваучери за храна до 200 лв. месечно ,

допълнително здравно осигуряване,

Multisport карта,

платено въвеждащо обучение,

бонус при раждане на дете,

допълнителен ден отпуск за рожден ден,

бонус 12 лв./ден при работа в друго населено място,

и заплащане, което се отчита с точност до минута.

Тези условия са рядкост на местния пазар, където често се предлагат позиции с неясни смени и непредвидими графици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com