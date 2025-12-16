Асарел-Медет с награда за социално отговорен мениджмънт

„Асарел-Медет“ АД беше отличен с първо място в категория „Общество“ по време на Годишните награди за социално отговорен стратегически мениджмънт, присъждани от Министерството на труда и социалната политика. Призьорите бяха определени от Националния консултативен съвет по корпоративна социална отговорност сред над 40 кандидатстващи проекта.

Официалната церемония по награждаването се състоя на 16 декември в София. Наградата на „Асарел-Медет“ беше връчена от Гергана Алексова-Великова, заместник-министър на труда и социалната политика в оставка, на инж. Николай Пелтеков – изпълнителен директор на дружеството.

Снимка: Гергана Алексова-Великова - заместник-министър на труда и социалната политика в оставка и инж. Николай Пелтеков, изпълнителен директор на „Асарел-Медет“

„Това е признание за всички в нашия екип и за успеха на нашата дългогодишна програма „Подкрепа за родния край“, заяви инж. Пелтеков. Той подчерта, че меморандумът за сътрудничество с Община Панагюрище се е утвърдил през годините като ефективен подход за управление на социалните инвестиции. „Създали сме дългосрочна рамка и следим напредъка по конкретни цели за устойчиво развитие, така че проектите ни да подпомагат образованието, културата, младежките дейности, здравеопазването, спорта и закрилата на децата“, допълни той.

Снимка: инж. Николай Пелтеков, изпълнителен директор на „Асарел-Медет“

През 2025 година „Асарел-Медет“ финансира обновяването на кабинетите по география и икономика във всички общински училища, както и първия етап от модернизацията на Професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“, където се развива дуално обучение по минни специалности. Компанията осигури и средства за ремонт на Алеята на свободата, свързваща Панагюрище с местността Оборище, във връзка с предстоящата 150-годишнина от Априлската епопея.

Сред подкрепените инициативи са още местната Асоциация на спортните клубове, деца с изявени дарби по проекта „Звезден клас“, гостуването на Панагюрското златно съкровище в Историческия музей, както и редица събития от културния календар и празници на читалищата в по-малките населени места на общината.

В категория „Общество“ журито присъди третото място на „Виваком“, второто място беше поделено от проекти на „Кока-Кола България“ и „Фантастико Груп“, а със специален приз беше отличена „Фест Тийм“.

