ОББ предлага потребителски кредит с фиксирана лихва за целия период на погасяване

За търсещите банково финансиране за реализацията на своите проекти и идеи физически лица Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, предлага потребителски кредит със срок на погасяване до 5 години с фиксирана индикативна лихва от 6,5% за целия период на кредита при кандидатстване през мобилното приложение на банката ОББ Мобайл. Максималният размер на кредита може да бъде 27 500 евро, като посочената лихва важи само при кандидатстване през мобилното приложение ОББ Мобайл.

Процесът по кандидатстване е бърз и удобен, като искането се разглежда в рамките на минути и клиентът получава отговор дали е одобрен, или не. ОББ, която е носител на отличията за най-добра иновативна и дигитална банка в България за 2025 г., според класацията на авторитетното международно издание Global Finance, насочва последователно търсещите потребителски кредити към дигитален процес, създавайки им удобство и пестейки ценно за тях време.

За физическите лица, които искат да кандидатстват за кредитен продукт с фиксирана лихва, но нямат мобилното приложение ОББ Мобайл или трябва да го активират отново, на сайта на банката е публикувана подробна текстова и визуална информация как могат да го направят. В случай че искат да кандидатстват в клон на банката, могат да го направят и там, като използват разгърнатата мрежа от над 170 клона на ОББ. При кандидатстване в клон, фиксирана индикативна лихва е в размер на 7,2%.

Представителен пример: ГПР 7,22% при потребителски кредит в размер на 10 000 евро и срок 60 месеца при фиксирана лихва в размер на 6,50% с месечна вноска в размер на EUR 195,66 /BGN 382,68 и обща дължима сума в размер на EUR 11 877,69 /BGN 23 230,74. Калкулирана е месечна такса за обслужване на разплащателна сметка в размер на EUR 2.30/BGN 4,50. При калкулирането не е включена такса предсрочно погасяване.

ГПР 7,96% при потребителски кредит, изтеглен в клон на ОББ, в размер на 10 000 евро и срок 60 месеца при фиксирана лихва в размер на 7,2% с месечна вноска в размер на EUR 198,96 /BGN 389,13 и обща дължима сума в размер на EUR 12 075,42 /BGN 23 617,47. Калкулирана е месечна такса за обслужване на разплащателна сметка в размер на EUR 2,30/BGN 4,50. При калкулирането не е включена такса предсрочно погасяване.

