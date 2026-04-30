Инвестиции в бъдещето: Sofia Compliance Forum 2026

За втора поредна година Sofia Compliance Forum се превръща в двигател на промяната на корпоративната култура у нас

София стана домакин на един от най-големите професионални регионални форуми – Sofia Compliance Forum 2026, събрал международни експерти в сферата на съответствието. Близо 300 представители на бизнеса дискутираха новостите в областта, като имаха възможност да обменят опит с топ авторитети в бранша от цял свят по време на целодневния форум, организиран от Fibank и PwC България.

За втора поредна година събитието поставя съответствието във фокуса на личната отговорност чрез практически ориентирани лекции и обмен на експертен опит.

Форумът бе открит от Антон Петров, главен директор „Съответствие“ и член на Управителния съвет на Fibank (Първа инвестиционна банка), който коментира, че преминаването от правила на хартия към тяхното реално прилагане с ефективност и отчетност все по-ясно очертава съответствието като елемент на стратегическо лидерство, вместо абстрактна концепция.

Приветствие към присъстващите отправи и Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.

„Ролята на compliance функцията е да осигурява стабилност и предвидимост относно предстоящите промени. Някои регулации влизат в сила след две години – за определени бизнеси този период е твърде кратък, а за други изглежда далечен. Експертите по съответствие следва да бъдат проактивни, да поставят темата във фокуса на изпълнителните директори и да наблягат на необходимостта да се действа още сега“, подчерта Юлиян Михов, ръководител „Форензик услуги“ за Централна и Източна Европа и директор „Бизнес развитие“ за Югоизточна Европа в PwC .

Sofia Compliance Forum възниква в отговор на липсата на авторитетно лидерско пространство в България и региона, където експерти, регулатори, членове на управителни органи и бизнес лидери да водят открит диалог за реалните проблеми и необходимите промени в сферата на съответствието. Форумът се утвърждава като важна платформа за сектора, предоставяща професионален диалог и обмен на международно ноу-хау.

По време на дискусиите стана ясно, че една от водещите тенденции през последните години в сферата е нарастването на разходите за банките по отношение на съответствието – както на база финансов, така и заради човешкия ресурс.

По време на панелните сесии експертите се обединиха около тезата, че изкуственият интелект трябва да се използва като подкрепа за решенията, а не като решение само по себе си, що се отнася до съответствието. Лекторите акцентираха върху незаменимата роля на човешкия фактор в динамично развиващата се среда на съответствието и автоматизираните системи.

Крисчън Хънт, експерт по стратегия и управление на риска от измами, подчерта ключовата роля на служителите в компанията – за да се интегрира концепцията за съответствието в корпоративните процеси, хората в цялата структура трябва станат част от трансформацията и да бъдат пряко ангажирани с процесите, както и адекватно мотивирани. „Можете да автоматизирате решенията, но не и отговорността. Технологиите само ускоряват това, което вече правите – ако спазвате изискванията, те ще ви помагат още повече в това, но, ако не ги спазвате и се опитвате да прикриете това с технологии, те ще се превърнат във ваша слабост. Нито един инструмент с изкуствен интелект или автоматизация няма да бъде изправен пред съда – човекът е този, който носи отговорност. Затова неговата преценка е от решаващо значение“, коментира Фейзал Ислам, президент на отдел „Regtech“ в Binderr – глобална платформа за приемане на бизнес.

Самюел Гранд, независим член на управителни органи и бивш главен директор „Риск“ в европейски банкови групи, обърна внимание на един от основните рискове в организациите при внедряването и спазването на норми по съответствие, а именно на подхода протоколно да се отчита, че за взети мерки – важно е ефективно да се действа в практиката.

По време на събитието експертите разглеждаха реални казуси с висока практическа стойност, които провокираха много дискусии и коментари. Михаел Вайс, съдружник, ръководител на отдела за форензик услуги и борба с финансовите престъпления в PwC Люксембург - посъветва присъстващите винаги да разследват внезапни значителни печалби или обеми от високорискови клиенти, както и да не разчитат на разбирането, че „отсъствието на новина е добра новина“.

