Представители на ББР участваха в българо-китайски бизнес форум

Председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова и изпълнителният директор Цанко Арабаджиев участваха в кръгла маса за търговията и инвестициите между България и Китай. Събитието се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Посолството на Китайската народна република в България и събра представители на институциите, бизнеса и китайски компании с интерес към инвестиции и партньорства в страната.

Форумът беше открит от заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, посланика на Китай Дай Цинли и председателя на КРИБ Кирил Домусчиев.

Основен акцент в дискусията бяха възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество, насърчаването на инвестициите и развитието на партньорства между български и китайски компании.

Участието на представители на Българската банка за развитие е част от усилията на държавната банка да подкрепя инициативи, насочени към привличане на инвестиции, разширяване на международните бизнес контакти и създаване на нови възможности за растеж на българските предприятия. ББР работи за подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия и за подкрепа на проекти с потенциал за устойчив икономически ефект.

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