20 години УниКредит Кънсюмър Файненсинг - от първия компютър за 160 евро до милиони клиенти

УниКредит Кънсюмър Файненсинг отбеляза 20 години на българския пазар с резултати, които показват мащабна промяна в потребителското кредитиране у нас. За две десетилетия компанията е достигнала до над 3,1 млн. уникални клиенти, отпуснала е финансиране за 8,6 млрд. евро и поддържа кредитен портфейл от около 2 млрд. евро. Данните очертават история не само на корпоративен растеж, а и на промяна в начина, по който българските домакинства планират покупки, ремонти, образование, автомобили и по-големи житейски решения.

От първия клиент до всеки втори работещ българин

Историята на УниКредит Кънсюмър Файненсинг започва през 2006 г. с първия клиент - мъж от София, малко над 30-годишен, който финансира покупката на компютър за около 160 евро. Две десетилетия по-късно той продължава да използва услугите на компанията, а този пример беше представен като символ на дългосрочната връзка между финансова институция и клиент.

„Точно преди 20 години един мъж, на възраст малко над 30 години, е първият ни клиент. Тогава той се е доверил за покупката на компютър на стойност 160 евро. През годините той е ползвал услугите ни за различни нужни и продължава да бъде наш клиент и към днешна дата“, отбеляза Екатерина Панайотова, главен изпълнителен директор на УниКредит Кънсюмър Файненсинг.

По време на събитието за годишнината беше посочено, че през последните 20 години всеки втори работещ българин е бил клиент на дружеството. Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, обобщи мащаба на присъствието на компанията на пазара, а Панайотова подчерта, че през системите са преминали над 3,1 млн. уникални клиенти.

„През всички тези години сме отпуснали средства на обща стойност 8,6 млрд. евро на общо 3,1 млн. уникални клиенти в България. Това означава, че всеки втори човек в страната ни се е доверил“, посочи Панайотова.

Данните показват, че компанията е финансирала ремонта и обзавеждането на над 1,5 млн. домакинства, покупката на над 500 хил. автомобила и над 180 хил. имота. Подкрепено е образованието на над 150 хил. клиенти, както и организирането на над 50 хил. ваканции. Чрез стокови кредити са финансирани над 1 млн. телефона, около 600 хил. броя бяла техника, около 450 хил. броя черна техника, както и климатици и други стоки за дома.

„Зад нашия успех стоят реални житейски истории и лица - финансирали сме ремонта и обзавеждането на над 1,5 млн. домакинства, покупката на над половин милион автомобила и над 180 000 имота“, коментира Панайотова. „Нашата цел е да останем близо до хората, създавайки дългосрочна стойност за клиентите ни и обществото като цяло.“

Средният заем расте, но клиентите търсят предвидимост

Един от най-ясните знаци за промяната на пазара е ръстът на средния размер на потребителския кредит. Само за последните 10 години той се е увеличил от около 3000 евро до 11 000 евро. В същото време средният срок за изплащане е нараснал с 50% - от 4 на 6 години, а средната месечна вноска се е повишила по-умерено - от 80 евро до 150 евро.

Това показва, че клиентите вече търсят по-голямо финансиране, но го разпределят във времето така, че да запазят предвидимост за семейния бюджет. В периода 2015-2026 г. при потребителските заеми е отчетен ръст с 266% до 11 000 евро, а при стоковите кредити увеличението е с 86% до среден размер от 670 евро.

Компанията развива три основни продуктови линии - потребителски кредити, стокови кредити и кредитни карти. При стоковото кредитиране са изградени партньорства с големи търговски вериги и магазини, а интересът към кредитните карти също се посочва като устойчиво направление в развитието на дружеството.

Промяната в размера на заемите показва и промяна в самото поведение на домакинствата. Потребителският кредит вече не се свързва само с покупка на техника или малки стоки за дома. Все по-често той участва в по-големи решения - ремонт, автомобил, образование, пътуване или подобряване на качеството на живот.

Дигитализацията превърна кредита в бърза услуга

Най-дълбоката промяна за две десетилетия е дигитализацията. Ако в началото договорите са се подписвали на хартия в магазините, днес УниКредит Кънсюмър Файненсинг отчита почти изцяло дигитални процеси, обслужване 24/7 и клиентска удовлетвореност над 90%. Първият изцяло дигитален процес е въведен през 2017 г., а пет години по-късно моделът е разширен към още кредитни продукти.

„През изминалите 20 години извървяхме път на пълна трансформация - от подписването на договори на хартия в магазините до секунди за одобрение през смартфона“, заяви Екатерина Панайотова. „Днес УниКредит Кънсюмър Файненсинг е финансова компания с почти изцяло дигитални процеси и над 90% клиентска удовлетвореност“, продължи тя.

Делът на кредитите, усвоявани изцяло дистанционно, вече надхвърля 30% през 2025-2026 г., докато през 2017 г. е бил около 3%. Кандидатстването за потребителски кредит отнема около 30 минути, усвояването на средствата може да стане до 3 часа, стоковото кредитиране отнема около 10 минути, а решението за кредитна карта - около 20 минути.

Любопитна подробност е, че въпреки възможността за дигитално обслужване по всяко време клиентите продължават да вземат финансови решения предимно в активната част на деня. Най-силният ден за кандидатстване е понеделник, а най-активните часове са около обяд. Това важи както за физическите канали, така и за онлайн средата.

Променя се и възрастовият профил на клиентите. При физическите канали традиционно по-активни са хората в зряла възраст, докато дигиталните канали бързо се подмладяват. Делът на клиентите между 18 и 25 години в онлайн пространството вече достига 11%, а групата между 26 и 35 години заема 30%.

„Данните ни разкриват много интересна тенденция в поведението на поколенията“, посочи Йоанна Йонкова, търговски директор на компанията. „Докато във физическия ни канал традиционно доминират клиентите в зряла възраст, то дигиталният канал се подмладява изключително бързо“, обясни тя.

„Потребителските навици се променят, но потребността от сигурен партньор остава. През годините сме помогнали за финансирането на над милион телефона, 600 000 бройки бяла техника, 450 000 черна техника и сме подкрепили образованието на над 150 000 клиенти“, допълни Йонкова.

Потребителското кредитиране като част от модерната икономика

Главният икономист на УниКредит Булбанк Кристофор Павлов постави 20-годишната история на дружеството в по-широк икономически контекст. По думите му потребителското кредитиране позволява на домакинствата да разпределят разходите си във времето, защото нуждите на хората често са по-равномерни от доходите им.

„Има обаче и моменти, които разходите са много по-концентрирани и достигат пикови стойности. Такива са покупката на автомобил, ремонтът на жилището, инвестирането в образование и други“, заяви Павлов. „Потребителското кредитиране позволява нужните решения да бъдат взети тогава, когато са най-логични и желани както икономически, така и житейски, а не тогава, когато доходът случайно ги позволява“, посочи той.

Според него този тип финансиране изглажда потреблението на домакинствата във времето, намалява амплитудата на икономическите цикли и подкрепя устойчивия растеж. Така потребителският кредит не е просто отделен финансов продукт, а част от механизмите, които правят икономиката по-стабилна и предсказуема.

„То изглажда потреблението на домакинства във времето, като по този начин намалява амплитудата на икономическите цикли и така в крайна сметка подкрепя устойчивия икономически растеж и създава повече сигурност и стабилност в икономиката на макро ниво“, обясни Павлов.

Той подчерта и ролята на специализираните компании за потребителско кредитиране като междинна зона между традиционните банки и по-рисковите форми на заемане. Според него тези компании дават достъп до финансиране на потребители, които иначе биха останали извън пазара или биха търсили по-неблагоприятни алтернативи.

„Специализираните компании в областта на потребителското кредитиране запълват празнината между традиционните банки, които често имат по-консервативни искания за оценката на кредитната способност, и по-рисковите и следователно по-скъпи форми на заемане, които осигуряват компаниите за бързи кредити“, заяви Павлов.

По думите му регулираното потребителско кредитиране има значение и за ограничаването на сивата икономика. Когато повече хора използват официални финансови канали, прозрачността се повишава, проследимостта става по-голяма, а данъчната база се увеличава.

„Когато се увеличава предлагането на регулирано потребителско кредитиране, се случва точно обратното - насърчава се използването на официални финансови канали, прозрачността се повишава, проследимостта става все по-голяма, а данъчната база се увеличава“, посочи Павлов.

Социални каузи, по-малко хартия и поглед напред

Освен бизнес резултатите УниКредит Кънсюмър Файненсинг поставя силен акцент върху устойчивото развитие и социалната ангажираност. Около 90% от договорите вече се подписват дигитално, което рязко намалява използването на хартия. Компанията развива и зелени инициативи - засаждане на дървета, грижа за околната среда и поставяне на къщички за птици.

Дружеството подкрепя и обществени каузи. Сред партньорствата са инициативи със SOS Детски селища България и фондация „Очи на четири лапи“, включително дарителски кампании и подкрепа за обучение на кучета-водачи. В партньорство с фондацията са дарени общо 275 000 евро.

Сред емблематичните обществени проекти е реновирането на гара Аврамово - най-високо разположената жп гара на Балканите. Така компанията представя устойчивостта не само като вътрешна бизнес политика, а и като участие в подобряване на средата и подкрепа за общности.

С поглед към бъдещето УниКредит Кънсюмър Файненсинг поставя акцент върху още по-достъпни дигитални решения, по-добро клиентско преживяване и разширяване на продуктите за финансиране. Посоката е надграждане на вече постигнатото - повече ефективност, повече автоматизация и по-лесен достъп до кредитни продукти.

„Няма да променяме посоката, а ще надграждаме същото - повече ефективност, повече автоматизация и по-добър достъп до финансиране“, обобщава ръководството.

На фона на постигнатото за 20 години Борислав Генов, създател на УниКредит Кънсюмър Файненсинг и днес част от управлението на УниКредит Булбанк, формулира посланието към следващия етап кратко - „най-доброто предстои“.

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