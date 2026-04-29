Visa сменя ръководството в България. Петър Крилчев застава начело

Американската платежна компания Visa обяви смяна на ръководството си в България, като за нов генерален мениджър е назначен Петър Крилчев. Решението идва в момент на ускорена дигитализация на икономиката и нарастваща роля на електронните плащания в страната.

Крилчев поема поста от Красимира Райчева, която ръководеше дейността на компанията от самото ѝ навлизане на българския пазар и изигра ключова роля за изграждането и развитието на бранда у нас. Смяната бележи нов етап в стратегията на Visa България, насочен към разширяване на партньорствата и внедряване на нови технологични решения.

Новият генерален мениджър ще отговаря за развитието на бизнес стратегията, укрепването на връзките с банки, финансови институции, финтех компании и търговци, както и за по-активна подкрепа на дигитализацията на българската икономика. От компанията подчертават, че назначението идва в ключов момент, белязан от разширяване на електронната търговия и подготовка за приемането на еврото.

„България има солидна основа за следващата фаза на растеж на дигиталните плащания – от нарастващото им приемане от потребителите до бързо развиващата се екосистема от търговци и финтех компании“, заяви Крилчев. По думите му Visa ще се стреми да подпомага този процес чрез иновации, мащаб и високо ниво на сигурност.

Компанията поставя акцент върху развитието на електронната търговия като основен двигател на растежа, като ще инвестира в решения за по-бързи и сигурни онлайн плащания, включително токенизация, Click to Pay и Visa Passkey. В стратегията влиза и подкрепа за нови модели като т.нар. agentic commerce, при които разплащанията се интегрират директно в дигиталните услуги.

Под ръководството на Крилчев Visa България ще се стреми към по-дълбока интеграция на дигиталните плащания, подобряване на потребителското изживяване и ограничаване на измамите чрез използване на технологии, базирани на данни. Компанията ще продължи да инвестира в сигурността и устойчивия растеж на платежната екосистема, като се позиционира като ключов фактор в трансформацията на финансовия сектор в страната.

