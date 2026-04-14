ОББ е лидер по потребителско доверие в проучване на „RATE | Банковите лидери“

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, е лидер по потребителско доверие сред клиентите на банкови услуги. Това показват резултатите от онлайн проучване, направено от economic.bg, за проекта „RATE | Банковите лидери“, който медията реализира за поредна година. 3166 потребители са се включили в анкетата, като са отговорили на въпроса „От коя банка в България сте най-доволни?“. Близо 21% от тях са посочили ОББ, което поставя финансовата институция на първо място в класацията.

Проучването не е представително, но както посочват авторите му: „Макар и изразено чрез медийна платформа, това мнение е своеобразен лакмус за това до колко успешно финансовите институции превеждат своите стратегии на езика на хората. А в контекста на подготовката за влизане в еврозоната, чиято тежест в най-голяма степен падна върху банките, и ускорената дигитализация, гласът на клиента не е просто статистика, а стратегически ориентир.“

В анализа на резултатите като причина за първото място на ОББ е изведена успешната интеграция между банката и KBC Банк (бившата Райфайзенбанк България), което осигурява мащаб и определя лидерската роля на пазара. От еconomic.bg допълват, че друга водеща причина за високата лоялност са постоянните иновации, развитието на дигиталния асистент Кейт и на мобилното банкиране ОББ Мобайл. „Високият резултат е признание за плавната интеграция и фокуса върху клиентското изживяване в динамичен период“, допълват те.

ОББ е лидер по активи на банковия пазар в България, сочат данните на БНБ. Банката разполага с широка мрежа от клонове, ипотечни центрове и бизнес центрове. В над 170 клона в цялата страна клиентите получават професионално съдействие от квалифицирани експерти, които предоставят консултации и качествено обслужване за частни и бизнес клиенти. Като част от най-голямата банково-застрахователна група в България, ОББ предлага и продукти и услуги, свързани с общо-, живото- и здравно застраховане, допълнително пенсионно осигуряване, инвестиции и управление на активи и др.

Наред с това ОББ разполага с една от най-големите банкоматни мрежи в страната с близо 800 банкомата, разположени на ключови места като обществени сгради, търговски обекти и в клоновете на банката. 245 от банкоматите разполагат и с депозитна функция, което дава възможност на гражданите, които имат сметка в ОББ, да внасят средства по нея, без да им се налага да ползват банковите гишета.

ОББ е лидер и в областта на иновациите и цифровизацията в банковия сектор. През 2026 г. банката ще продължи да подобрява клиентското преживяване и да предоставя все повече дигитални продукти и услуги, свързани с избора, покупката и поддръжката на жилище и автомобил, пътуване и други небанкови услуги. ОББ Мобайл е най-масовото мобилно банково приложение, което има над 1 милион активни клиенти. Дигиталният асистент Кейт има над 70% автономност, може да отговаря по над 200 различни теми, както и проактивно да предлага продукти и услуги. ОББ е носител на престижните награди „Най-добра иновативна банка“ и „Най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г.“ на авторитетното международно издание Global Finance.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com