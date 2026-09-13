ДЗИ е лидер по потребителско доверие според проучването „RATE|Лидери в застраховането“
Застрахователят с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар през тази година отбеляза 80 години от своето създаване
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Застрахователят с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар през тази година отбеляза 80 години от своето създаване
Като причина за първото място на ОББ е изведена успешната интеграция между банката и KBC Банк
Потребителското доверие се е понижило
София. Доверието на потребителите в българската икономика расте. През януари 2014 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 5,9 пун...
Берлин. Потребителското доверие в Германия достигна рекорд. Очакваниятата на германците за октомври са на най-високото си ниво от шест години. Инстит...