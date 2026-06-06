Общество

Варна се вдигна! Иска оставката на Благомир Коцев

Граждански протест срещу безобразията на кмета

Варна се вдигна! Иска оставката на Благомир Коцев
06 юни 26 | 17:11
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Мира Иванова

Варна се вдигна срещу кмета, позволил вдигането на незаконния град в местността Баба Алино. Граждански протест с искане за оставката на кмета на Варна - Благомир Коцев, отново ще се състои следващата седмица.

Мирният протест е предвиден да започне в 18:00 ч. в понеделник - 8 юни.

Както и при първата проява, инициатор на събитието и лице, подало официалното уведомление по Закона за събранията, митингите и манифестациите, е Даниел Василев Иванов - български гражданин, който изразява своята гражданска позиция в лично качество, без да представлява политическа партия, коалиция или организация.

Протестът е надлежно заявен и съгласуван с компетентните органи, съобщават организаторите.

Събитието е организирано като мирен граждански протест, без шествие и без използване на озвучителна техника.

Участниците ще бъдат призовани да спазват обществения ред, да не се поддават на провокации и да изразят позицията си спокойно, достойно и в рамките на закона, допълват още те.

Протестът е провокиран от натрупаното обществено недоволство срещу начина, по който се управлява Варна, липсата на доверие в местната власт, проблемите с прозрачността, отчетността, инфраструктурата, чистотата, обществените поръчки и усещането за административно бездействие по важни за града въпроси, заявяват организаторите.

Гражданите настояват за ясна политическа отговорност, повече прозрачност в управлението и реална отчетност пред жителите на Варна.

Целта на протеста не е създаване на напрежение, а ясно публично заявяване на гражданска позиция: Варна има нужда от управление, което работи открито, почтено и отговорно пред своите граждани, допълват още те.

Припомняме, че предишният протест се състоя на 3 юни отново пред Община Варна.

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Тагове:
Автор Мира Иванова

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4 Коментара
Цвета
преди 15 часа

Да си ходи! Кметът трябва да си върши работата и поема отговорност.

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МВР ДА тества за нарктотици престъпници от РДГ ВАРНА.
преди 14 часа

ДА СЕ Охраняват жилищните комплекси и селища в БЪлгария от терористи на власт в СОФИЯ ..ОБЕКТЪТ Е СЕКРЕТЕН ЗАЩИТЕН .ЗАКОНЕН. НЕ СА ЗАКОННИ получаващи заплати ограбвани от народа терористи на власт в СОФИЯ и техните агенти в ВАРНА. ДА СЕ тестват за наркотици всички от РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ РДГ.. СЛедят ги като опасни престъпници..

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МВР ДА тества за наркотици всички следени като опасни престъпници вкл от РДГ ВАРНА
преди 14 часа

Изтича срокът за премахване на ограда на строеж в местността „Баба Алино“, РДГ предупреждава за принудително събаряне 10:41 06.06.2026 🔥 2167 Изтича срокът за доброволно премахване на оградата в местността „Баба Алино“. РДГ Варна предупреждава за принудително събаряне https://paragraf.bg/izticha-srokat-za-premahvane-na-ograda-na-stroezh-v-mestnostta-baba-alino-rdg-preduprezhdava-za-prinuditelno-sabaryane/?unapproved=16617&amp;moderation-hash=ff7699aa9c51c2956a1aeda0ec732468#comment-16617

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крадем неуморно другари
преди 2 часа

И този "демократичен" кмет е като предишния .....

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