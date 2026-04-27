Нови промени с шофьорските книжки. Повторен изпит

Предлагат се важни промени за шофьорите, на които е отнета книжката заради употреба на алкохол или наркотици. За да възстановят правото си да шофират, те ще трябва да се явят на изпит.

Новите текстове в наредбата вече предизвикаха дискусии в социалните мрежи. Според предложенията, ако книжката е била временно отнета заради употреба на алкохол или наркотици, водачът ще трябва да положи теоретичен изпит, включващ 37 въпроса.

Проверочният изпит ще бъде изцяло теоретичен и няма да включва проверка на практическите умения. Той ще се провежда чрез тестове с въпроси от учебната програма по "Безопасност на движението по пътищата".

Изпитът ще бъде задължителен и за водачи, които са отказали проверка за алкохол или наркотици.

В тези случаи правоспособността се отнема до изясняване на отговорността, но за срок до 18 месеца. След изтичането му явяването на изпит остава необходимо условие за възстановяване на книжката.

Предстоящите промени бяха определени като положителна стъпка от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. От организацията посочват, че само за миналата година около 15 000 водачи са били заловени да шофират след употреба на алкохол или наркотици.

Те дават за пример Германия, където се обръща сериозно внимание на психологическата подготовка на нарушителите.

Според експерти акцентът не трябва да бъде само върху изпита, а и върху психологическото въздействие върху водачите.

До момента за възстановяване на книжка след подобни нарушения се изискваше единствено психологическо изследване. Новото изискване е добавянето на теоретичен изпит.

Целта на промените е да се засили превенцията и да се гарантира, че шофьорите имат актуални знания за правилата за движение по пътищата, преди свидетелствата им за управление да бъдат възстановени.

