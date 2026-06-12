Рожден ден днес имат популярен актьор и световен шампион

Рожден ден днес празнуват:

Наум Шопов, актьор, лекар и тв водещ

Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба

Ива Петрони, журналистка

Иван Бедров, журналист

Кристиан Вигенин, евродепутат

Любомир Тодоров, дипломат

Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса

Добромир Гущеров, бизнесмен

Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м. началник Клиника по неврология в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Георги Русев, началник Отделение по гастроентерология МБАЛ „Сердикамед“

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