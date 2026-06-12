Рожден ден днес имат популярен актьор и световен шампион

Рожден ден днес празнуват:
Наум Шопов, актьор, лекар и тв водещ
Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба
Ива Петрони, журналистка
Иван Бедров, журналист
Кристиан Вигенин, евродепутат
Любомир Тодоров, дипломат
Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса
Добромир Гущеров, бизнесмен
Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м. началник Клиника по неврология в УМБАЛ „Софиямед“
Д-р Георги Русев, началник Отделение по гастроентерология МБАЛ „Сердикамед“
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