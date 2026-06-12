На фона на протести: КЕВР обсъжда по-скъп ток, парно и топла вода

Токът, парното и топлата вода се очаква да поскъпнат от 1 юли, като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще проведе днес обществено обсъждане по предложените нови цени. Предвижда се електроенергията за домакинствата да се увеличи средно с около 3%, а топлоенергията - с малко под 5%.

Окончателното решение на регулатора трябва да бъде взето в края на юни. Въпреки уверенията, че поскъпването е ограничено и под размера на годишната инфлация, предложените цени вече предизвикаха граждански протест пред сградата на КЕВР.

Колко ще поскъпне токът

При електроенергията най-голямо увеличение се предвижда за клиентите на „Електрохолд“ и И Ви Ен - малко над 3%. За абонатите на „Енерго-Про“ поскъпването е под 2,5%.

Според КЕВР средното увеличение на електроенергията за битовите потребители е 2,99%. Регулаторът посочва, че цените за бита у нас остават сред най-ниските в Европа, но за домакинствата промяната ще се усети в сметките след влизането в сила на новите тарифи.

Парното и топлата вода също вървят нагоре

При топлоенергията средното увеличение е планирано на малко под 5%, като КЕВР посочва среден ръст от 4,58%. Най-сериозно ще бъде поскъпването за абонатите в София и Плевен - по 5,5%.

За всички останали топлофикационни дружества увеличението ще бъде около или под 5%. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че комисията е приложила силно рестриктивен подход към исканията на топлофикациите. По думите му предложенията на дружествата за среден скок от около 30% са били орязани до под 5% за страната.

Регулаторът уверява, че има резервен план

Цените на тока, парното и топлата вода вече бяха обсъдени от членовете на КЕВР с представители на енергийните и топлофикационните дружества в началото на седмицата. Тогава Младеновски коментира, че увеличението е под размера на годишната инфлация.

Той увери още, че комисията е предвидила мерки и при неблагоприятно развитие на геополитическата ситуация. Това означава, че регулаторът залага възможни буфери при риск от ново напрежение на енергийните пазари, но засега предлага ограничено увеличение за битовите потребители.

Протест преди окончателното решение

Въпреки сравнително по-ниския ръст спрямо първоначалните искания на дружествата, новите цени предизвикаха граждански протест пред КЕВР. Недоволството е очаквано, защото всяко поскъпване на ток, парно и топла вода се отразява директно върху месечните разходи на домакинствата.

Окончателните цени ще бъдат утвърдени в края на юни. Ако предложенията бъдат приети без съществени промени, новите тарифи ще влязат в сила от 1 юли и ще определят сметките на домакинствата през следващия ценови период.

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