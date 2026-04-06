Парното в Сливен поевтинява - стабилност и спокойствие за потребителите

„Топлофикация Сливен“ отчита леко понижение в цената на топлинната енергия и очертава перспектива за запазване на стабилни нива през следващия отоплителен сезон. За настоящия сезон цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди е 50,16 евро за мегаватчас без ДДС. Това представлява лек спад спрямо предходните два сезона, когато стойностите са били съответно 103,92 лв. и 104,19 лв. без ДДС, или приблизително около 53 евро.

От дружеството отбелязват, че макар разликата да е малка, тя е положителен сигнал за стабилизиране на пазара. Очакванията за следващия отоплителен сезон са цените да се движат в рамките на 3-4%, което според експертите е напълно нормално и отразява стандартни пазарни колебания.

В този период топлофикационните дружества подават своите разходни данни, които служат като основа за определяне на бъдещите цени. По утвърдената методика на КЕВР крайната стойност се формира въз основа на отчетени разходи и прогнози за основните енергийни ресурси като природен газ и електроенергия. На този етап често се получават по-високи изчисления, които обаче са част от регулаторния процес, а не окончателни решения.

Регулаторът има ключова роля да балансира между реалните разходи на дружествата и поносимостта за домакинствата, така че да се гарантира достъпност на услугата. От сектора подчертават, че енергетиката е сред най-прозрачните отрасли, като процесът на ценообразуване е публичен и подлежи на контрол.

Данните от последните години показват относителна предвидимост в разходите за отопление, когато няма извънредни сътресения. От „Топлофикация Сливен“ посочват, че сравнителните анализи на сметките показват минимални отклонения между отделните сезони.

Според статистиката на дружеството най-масовата месечна сметка за отопление в града остава в диапазона между 25 и 50 евро, което потвърждава тенденцията за достъпност и стабилност на услугата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com