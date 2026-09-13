Парното в Сливен поевтинява - стабилност и спокойствие за потребителите
Лек спад в цената и прогноза за минимални промени през следващия сезон
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Лек спад в цената и прогноза за минимални промени през следващия сезон
На седмична база цената на сорта Brent е спаднала с 8 на сто, а на WTI – с 7,4 на сто
Лихвите падат на фона на политически натиск и забавящ се трудов пазар
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното.
Длъжниците към хазната получават глътка въздух
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Ключова промяна
Максималните температури ще са по-ниски от вчерашните и ще са между 15-18°С в цялата страна
На ЕЦБ ѝ предстоят три заседания преди лятната ваканция
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Курсът му се понижи с 11%
Средно с 30 лева по-малко ще плащат абонатите
В 4-звезден хотел, в разгара на сезона, може да отседнете на цени от 70 до 120 лева
Цената на бензина през лятото може да е под 2 лв., коментира пред телевизия Bulgaria ON AIR анализаторът Георги Господинов, основател на сайт, който с...
Цената на черешите падна за седмица Повечето основни храни поевтиняха през миналата седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и...
Прогнозната цена на „Булгаргаз" за природния газ през второто тримесечие на 2016 г. е за 321,87 лв.на 1000 куб м (без акциз и ДДС) или намаление с 83,...
Потоп не се очаква, нивата на реките се понижават. Не се очаква интензивно снеготопене. Това заяви пред журналисти министърът на околната среда и вод...
Днес и във вторник ще е топло, след което ще започне рязко застудяване. Това показва прогнозата на Нова тв. Понижението към края на седмицата при дне...
Напориста за слава служителка на прокуратурата бе понижена, след като се явила на кастинг за адреналинки. Колегите на чаровната брюнетка с изненада я...