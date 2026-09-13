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Природният газ пада с 20,64%

Природният газ пада с 20,64%

Прогнозната цена на „Булгаргаз" за природния газ през второто тримесечие на 2016 г. е за 321,87 лв.на 1000 куб м (без акциз и ДДС) или намаление с 83,...

10 февруари | 15:33
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