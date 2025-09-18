Голямо събитие в САЩ! Федералният резерв намали лихвите

Управлението за федерален резерв на САЩ понижи основния лихвен процент с 0,25 пункта до диапазон 4,00-4,25%.

Това е първото намаление за 2025 г. след трите понижения през 2024 г. Решението бе прието с 11 гласа „за“ и един „против“ – новият управител Стивън Майрън настояваше за по-драстично намаление.

Инвеститорите реагираха мигновено: индексът S&P 500 се повиши, доходността на държавните облигации спадна, а доларът продължи да поевтинява.

Икономически мотиви и прогнози

Фед отчете „по-умерена“ икономическа активност, забавяне на наемането и трайно висока инфлация. От официалното изявление изчезна описанието за „стабилен“ пазар на труда, а прогнозите сочат още две понижения на лихвите до края на 2025 г., вероятно през октомври и декември.

Дългосрочната цел остава неутрална лихва от около 3%. Анализаторите подчертават, че нарастващата безработица – 4,3% през август – е ключов фактор за курса на по-облекчена парична политика.

Политическо напрежение и спорове за независимост

Заседанието протече на фона на необичайно силен политически натиск. Президентът Доналд Тръмп отново призова за по-агресивно понижение, за да се стимулират жилищният пазар и държавните финанси.

Новоназначеният Стивън Майрън, близък до Белия дом, гласува против решението, което засили дебата за независимостта на централната банка. Сенаторът Елизабет Уорън го нарече „марионетка на Тръмп“, а самият Майрън увери, че ще „съхрани независимостта“ на Фед.

Съдебни битки и несигурни перспективи

Допълнителен фон на напрежение създаде спорът около гуверньора Лиса Кук, чиято оставка администрацията на Тръмп се опита да наложи. Апелативен съд й позволи да участва в заседанието и тя гласува „за“ намалението.

Междувременно икономиката остава под натиск от високи цени на стоки от първа необходимост и забавено наемане на персонал. Фед се изправя пред трудната задача да балансира между стабилни цени и пълна заетост – двоен мандат, който става все по-труден за изпълнение.

