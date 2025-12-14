Кървава стрелба разтърси елитен университет в САЩ

Двама души бяха убити, а най-малко осем бяха ранени при стрелба в университета „Браун“ в Провидънс, щата Роуд Айлънд, един от елитните университети от Бръшляновата лига. Инцидентът се е случил по време на изпитна сесия, докато в една от сградите са се провеждали изпити, а заподозреният нападател все още се издирва.

Стрелба по време на изпити в инженерна сграда

Стрелбата е станала в сградата „Баръс енд Хоули“, седеметажен комплекс, в който се помещават инженерният факултет и департаментът по физика на университета. По това време вътре са се провеждали изпити във втория ден от изпитната сесия, което е довело до паника сред студенти и преподаватели.

Ръководството на университета е издало незабавно предупреждение за активен стрелец и е призовало всички на територията на кампуса да потърсят убежище и да останат на сигурно място. Това предупреждение остава в сила и след нападението.

Жертви и ранени студенти

Кметът на Провидънс Брет Смайли потвърди, че двама души са загинали при стрелбата. По негови думи ранените са девет, като осем от тях са в критично, но стабилно състояние, а деветият е без опасност за живота.

Президентът на университета Кристина Паксън заяви, че според наличната информация всички загинали и всички ранени в критично състояние са студенти на университета. Това засилва шока около нападението, тъй като става дума за млади хора, намирали се в учебна среда.

Издирване на заподозрения

Полицията и ФБР продължават издирването на нападателя. Заместник-началникът на полицията в Провидънс Тимъти О’Хара съобщи, че заподозреният е мъж, вероятно на възраст между 30 и 40 години, облечен в черно. За последно е бил видян да напуска сградата, в която е станала стрелбата, след като е стрелял в учебна зала.

По-рано е било задържано лице, за което е имало подозрения, че е замесено в инцидента, но впоследствие е установено, че то няма отношение към нападението. Засега полицията не разкрива подробности за мотива или обстоятелствата около стрелбата.

Реакцията на Доналд Тръмп и властите

Президентът Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за случилото се. В първа публикация в социалните мрежи той написа: „Бог да благослови ранените и семействата на ранените“, като думите му бяха публикувани преди да стане известно, че има загинали.

По-късно Тръмп коментира пред репортери в Белия дом: „Всичко, което можем да направим сега, е да се молим за жертвите“.

Губернаторът на Роуд Айлънд Дан МакКий заяви, че „немислимото се случи“, а ФБР официално обяви, че оказва пълна подкрепа на действията на местната полиция.

Университет под блокада

Университетът „Браун“ е частно учебно заведение с около 7300 преддипломни и над 3000 следдипломни студенти и се смята за едно от най-престижните висши училища в САЩ. След стрелбата кампусът остава под засилени мерки за сигурност, докато издирването на нападателя продължава.

Разследването е в ход, а властите призовават всеки, който разполага с информация, да се свърже с полицията.

