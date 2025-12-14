Букурещ чертае линия срещу Кремъл

Румъния не се страхува от пряка конфронтация с Русия и Европа трябва ясно да покаже, че е готова да се защитава. Това заяви румънският президент Никушор Дан в интервю за Франс 24, подчертавайки, че целта не е война, а възпиране. „Не искаме война на европейска земя, но трябва да кажем ясно на Русия, че ако ни атакуват, сме готови да отвърнем“, каза той.

Ясен сигнал към Москва

Според Дан европейските позиции трябва да бъдат недвусмислени и координирани. По думите му липсата на твърдост и яснота само насърчава агресивно поведение от страна на Кремъл. Той подчерта, че информирането на Русия за готовността на Европа е ключово условие за сигурността на континента.

Избори, руска намеса и дезинформация

Никушор Дан беше избран за президент през май с 53,6% от гласовете, побеждавайки крайнодесния и евроскептичен кандидат Джордже Симион. Президентските избори през ноември 2024 г. бяха анулирани от Конституционния съд заради неправилно използване на ТикТок като инструмент за кампания, което позволи на проруския кандидат Калин Джорджеску да оглави първия тур.

Дан защити решението на съда и заяви, че руската дезинформационна кампания в Румъния е започнала още преди десет години. „Имаше руско влияние и сериозни нарушения на правилата за финансиране на кампаниите. Високотехнологичните инструменти оказаха решаващо влияние в последните седмици“, каза президентът.

Подкрепа за Украйна без колебание

Румънският държавен глава заяви категорична подкрепа за Украйна и призова за дългосрочна ангажираност от страна на Европа. „Това, което се случва, е ужасно за украинския народ. Трябва да покажем на Русия, че ще подкрепяме Украйна в дългосрочен план, включително с безусловна финансова помощ“, подчерта Дан.

Европа, САЩ и сигурността

По повод оценките на администрацията на Доналд Тръмп, че Европа е в упадък, Дан заяви, че подобни сигнали не са изненада, особено по отношение на пренасочването на американската външна политика към Тихия океан. Въпреки различията той подчерта, че САЩ и Европа остават взаимно зависими и споделят сходни ценности, особено в сферата на сигурността.

