Учителите на бунт в Румъния. Бойкотират учебната година

Профсъюзите в образованието в Румъния отправиха призив към учителите

да бойкотират началото на новата учебна година на 8 септември.

Според местни медии синдикатите апелират към преподавателите да не провеждат родителски срещи и срещи с учениците.

За началото на септември са планирани серия от протести пред сградата на правителството Букурещ,

а за първия учебен ден 8 септември е насрочен мащабен митинг в румънската столица, в който се очаква да се включат хиляди хора от цялата страна.

Недоволството на работещите в сектора е предизвикано от мерките на правителството,

включващи увеличаване на учебната норма, сливане на училища, увеличаване на броя на учениците в клас и намаляване на доходите на преподавателите.

