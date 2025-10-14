Тръмп видя как Ердоган ще спре войната в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази мнение, че турският му колега Реджеп Тайип Ердоган може да се окаже

ключова фигура в усилията за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Изявлението му бе направено на борда на президентския самолет по време на завръщането му от Египет, където бе подписано споразумение за прекратяване на огъня между Израел и „Хамас“.

Дипломатически акценти и позиции

„Ердоган може“, заяви Тръмп в отговор на журналистически въпрос дали международни лидери, и конкретно турският президент, могат да помогнат за прекратяване на военния конфликт между Русия и Украйна. Той подчерта, че турският лидер е „уважаван от Русия“, като добави: „За Украйна не мога да ви кажа, но е уважаван от Путин.“

Тръмп коментира още, че се разбира добре с „твърдите лидери“, визирайки Ердоган, с когото поддържа активен политически диалог. Според него именно този тип отношения могат да се окажат решаващи при търсене на дипломатическо решение на войната, започнала през февруари 2022 г.

Разговорът с медиите се състоя след като Тръмп и египетският президент Абдел Фатах ас Сиси бяха домакини на срещата в Египет, на която посредници от Египет, Катар, Турция и САЩ подписаха официално споразумението за прекратяване на огъня между Израел и палестинската ислямистка организация „Хамас“.

Ролята на Турция и усилията за мир

Турция продължава да поддържа активна позиция в международните усилия за прекратяване на войната между Русия и Украйна. Анкара многократно е призовавала двете страни да започнат преговори, като изразява готовност да участва във всякакви инициативи за посредничество. Турският президент Ердоган от самото начало на конфликта се опитва да поддържа дипломатически канали както с Москва, така и с Киев, стремейки се да балансира отношенията си с двете страни.

„Турция е готова да участва във всички форми на посредничество, които могат да положат основите на траен мир“, се посочва в позиция на Анкара. Страната нееднократно е участвала в организирането на разговори между делегации на Русия и Украйна, като нейните усилия се възприемат положително както от Запада, така и от някои държави от Глобалния юг.

