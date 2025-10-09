Зеленски ще номинира Тръмп за Нобел за мир! Има обаче условие

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ако Доналд Тръмп успее да спре войната и даде шанс за прекратяване на огъня, той трябва да бъде номиниран за Нобеловата награда за мир. Изявлението му, направено в навечерието на нов дипломатически кръг около конфликта, предизвика международен отзвук и постави Тръмп в неочаквана роля - тази на миротворец.

Нобелът като политическо послание

„Ние ще го номинираме от името на Украйна“, увери Зеленски, подчертавайки, че всяка реална стъпка към мир заслужава признание. Според украинския президент, ако Съединените щати помогнат да се постигне прекратяване на огъня, Тръмп би трябвало да бъде награден за историческо постижение.

В Киев тази идея вече е получила и политическо измерение - група украински депутати внесоха официално предложение за номинирането му, определяйки това като знак на лоялност към стратегически партньор. Според тях Нобеловата номинация би имала символично, но и реално значение – „засвидетелстване на признателност и надежда“.

Тръмп между ракетите и мира

Докато в Украйна говорят за Нобелова награда, Киев настоява от Вашингтон за ракети „Томахок“, които могат да нанесат сериозни щети на Русия и да я принудят към преговори. Самият Тръмп, който неведнъж е изразявал разочарование от Владимир Путин, твърди, че има волята да постигне мир и не изключва възможността да достави оръжия на Украйна.

Бившият американски президент от години настоява, че сам заслужава Нобелова награда за мир – посочвайки като аргумент това, че е „сложил край на множество конфликти по света“. Той вече представи и 20-точков план за спиране на войната в Газа, който по думите му е довел до „осезаем напредък“ в преговорите, водени в Кайро.

Световни реакции и политически ефект

Темата се оказва далеч по-широка от украинския контекст. Президентът на Тайван Уилям Лай също заяви, че Тръмп заслужава Нобелово признание, ако успее да убеди Китай да се откаже от военен натиск над острова. Подобни мнения вече идват и от Армения, Азербайджан, Камбоджа и Пакистан, където представители на властта също подкрепят инициативата.

Номинациите за Нобеловата награда за мир се приемат до 31 януари, а победителят се определя от Норвежкия нобелов комитет. Макар списъкът с кандидатите да остава тайна 50 години, редица политици предпочитат публично да разкрият своите предложения – особено когато става дума за фигура като Тръмп.

