Край! Гърците затвориха граници и пътища

Гръцките фермери стартираха обявената 48-часова стачка, която вече води до сериозни блокади както по вътрешната пътна мрежа на страната, така и на ключови гранични пунктове. Спряно е движението през граничния пункт Илинден-Ексохи, засега само за тежкотоварни превозни средства. За сутрешните часове беше обявена и блокада на пункта Капитан Петко войвода-Орменион, а по обед се очаква спиране на преминаването и през ГКПП Кулата-Промахон.

От националния стачен комитет на гръцките фермери предупредиха, че на много места движението може да бъде напълно прекратено за всички видове превозни средства. Заради динамичната обстановка българските власти призовават пътуващите към Гърция, ако имат възможност, да отложат пътуванията си, а при неотложна необходимост да се информират предварително за актуалната ситуация на границата.

Недоволството на фермерите е резултат от натрупано напрежение през последните месеци. Те настояват за по-високи и навременно изплащани субсидии, компенсации за рязко нарасналите разходи за горива и торове, както и за промени в аграрната политика. Част от исканията са насочени и срещу международни търговски споразумения, които според протестиращите поставят гръцкото земеделие в неравностойно положение спрямо вносните стоки.

Блокадите вече предизвикаха реакция и от българска страна. Министерството на външните работи изрази официална загриженост заради нарушаването на свободното движение на хора и стоки и предупреди, че продължителното затваряне на граничните пунктове може да доведе до сериозни икономически загуби за транспортния сектор и бизнеса.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com