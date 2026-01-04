Руски обстрел помете 31 селища в Херсонска област

Руските войски нанесоха удари в 31 населени места в Херсонска област през изтеклото денонощие, като в резултат на атаките има двама загинали и двама ранени. Това съобщи в Телеграм ръководителят на военната администрация на областта Александър Прокудин, цитиран от Укринформ.

По думите му обстрелът е бил интензивен и е продължил през различни часове на денонощието, което е затруднило работата на спасителните екипи.

Руските сили са атакували критична и социална инфраструктура, както и жилищни райони в редица населени места, като са повредени осем жилищни сгради и шест частни къщи. Нанесени са щети и по електропреносната мрежа, магазин и частни автомобили, което е довело до временни прекъсвания на електрозахранването и допълнителни затруднения за местното население. Властите уточняват, че оценката на щетите продължава и е възможно броят им да нарасне.

В резултат на руските атаки двама цивилни са загинали, а други двама са ранени, като пострадалите са транспортирани в лечебни заведения. Украинските власти посочват, че ударите отново са засегнали предимно цивилни обекти и предупреждават за продължаващ висок риск за жителите на Херсонска област.

