Обвинение за кървава Нова година край Херсон! Десетки жертви

Назначеният от Русия губернатор на южната украинска Херсонска област Владимир Салдо заяви, че най-малко 24 души са загинали и повече от 50 са били ранени при удар с дрон, който според него е извършен от силите на Киев. По думите му атаката е поразила хотел и кафене, където са се провеждали новогодишни празненства, предаде Ройтерс.

Салдо съобщи в публикация в Телеграм, че ударът е нанесен в Хорли – крайбрежно селище в Херсонска област, разположено в близост до контролирания от Русия Крим. Той определи атаката като целенасочена и насочена срещу цивилни, празнуващи настъпването на Новата година.

Агенция Ройтерс подчертава, че към момента не е в състояние да потвърди независимо информацията за броя на жертвите и обстоятелствата около инцидента.

Междувременно по-рано ТАСС съобщи, че през нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила общо 168 украински безпилотни летателни апарата над територията на Руската федерация, като се позова на изявление на руското министерство на отбраната. Според тези данни 61 дрона са били свалени над Брянска област, 25 над Краснодарски край, 23 над Тулска област и 12 над Московска област, като девет от тях са се насочвали към Москва.

Руският военен щаб твърди още, че други седем дрона са унищожени над Калужска област, 24 над Азовско море, както и 16 над територията на Кримския полуостров, който Москва обяви за анексиран през 2014 г. Съобщенията идват на фона на продължаваща ескалация на въздушните удари и взаимните обвинения в първите часове на новата година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com