Украйна заговори за 800 милиарда помощ от Запада

През следващите 10 години Украйна планира да привлече около 800 милиарда долара от западни партньори, за да осигури икономическото благосъстояние на страната.

Това съобщава Report, като цитира заместник-премиерът на Украйна Тарас Качка, който казал новината пред репортери преди среща със съветници по сигурността от редица европейски страни в Киев.

Според него тази сума включва обезщетение за нанесени щети на физически лица, както и финансиране за възстановяване, възстановяване и устойчиво развитие на Украйна.

"Знаем, че основата на тази работа ще бъдат реформите, които Украйна провежда в посока членство в Европейския съюз. Като цяло интеграцията на ЕС е важен елемент от този пакет за подкрепа.

На днешната среща присъстват и съветници по сигурността от 15 държави извън ЕС.

В същото време подписахме споразумения за свободна търговия с тези страни по време на войната. Сред тях са страни като Обединеното кралство, Канада и Норвегия. Тези страни са готови да се включат в процеса на подкрепа на Украйна, който споменах", подчерта Качка.

