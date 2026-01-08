Боклукът остава по улиците! София чака край на кризата най-рано догодина…

Кризата със сметоизвозването в София продължава, а кога точно ще приключи остава неясно. От Столична община изразяват надежда проблемът да бъде решен до следващата седмица, но признават, че ситуацията е усложнена от липса на техника, аварии и административни пречки.

Пренареждане на зоните и нови графици

Фирмите, ангажирани със сметоизвозването, ще преработят графиците си за Зона 4, която обхваща районите „Надежда“, „Сердика“ и „Илинден“, с цел да се осигури по-редовно извозване. Това стана ясно от брифинг на заместник-кмета на София Надежда Бобчева. По думите ѝ има напредък и в Зона 5 - „Връбница“, „Нови Искър“ и „Банкя“, докато за Зона 6 - „Люлин“, „Красна поляна“ и „Красно село“ - вече има договор с общинското дружество.

Бобчева подчерта, че общината поддържа постоянна връзка със „Софекострой“ и има уверение, че проблемите в „Люлин“ и „Красно село“ могат да бъдат решени в рамките на тази или най-късно следващата седмица.

Липса на камиони и аварии забавят почистването

Една от основните причини за забавянето е недостигът на техника. Към момента предприятието разполага с едва 6 камиона при необходими 12. Вчера в движение са пуснати още 3, а до петък се очаква броят им да достигне 11. На 15 януари трябва да бъдат доставени и нови камиони за „Софекострой“.

Заместник-кметът призна, че част от наличната техника аварира, което допълнително усложнява ситуацията. Въпреки това от днес в експлоатация е въведена и нова техника, от която общината очаква реален ефект.

Обжалвания, боклук около контейнерите и недоволство

Допълнителен проблем са обжалваните обществени поръчки, които блокират работата на общината. Според Бобчева притесненията на гражданите са напълно основателни. Освен редовното сметоизвозване трябва да бъде събран и натрупаният боклук около контейнерите, за да може системата отново да заработи по график.

От общината подчертаха, че няма сключени договори за обработка на отпадъци на цени над 300 лева на тон, а всички възможности за излизане от кризата се разглеждат.

Сняг, паркирани коли и допълнителни пречки

Към проблема с боклука се добавят и други фактори. Неправилно паркирани автомобили и различни прегради често възпрепятстват достъпа на камионите до контейнерите. В същото време 109 снегопочистващи машини са на терен, като след края на снеговалежите те ще бъдат насочени към вътрешнокварталните улици.

По данни на общината няма сериозни проблеми с градския транспорт, като единствено трамвай 6 се движи с нарушен график заради обледяване. При нужда ще бъдат ангажирани допълнителни машини.

