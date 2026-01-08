Общество

Драма в софийското метро! Човек се хвърли на релсите

Инцидентът е станал малко след 07:25 часа на станция „Мусагеница“

Снимка: БТА
08 яну 26 | 8:28
Иван Ангелов

На метростанция „Мусагеница“ около 07.25 часа мъж на 31 години скача на релсите. По първоначална информация той е заявил, че е предприел действията си заради сериозни семейни проблеми, съобщиха от Метрополитен.

Веднага след инцидента е спряно напрежението в контактната мрежа, а служителите на метрото са реагирали незабавно и са извадили мъжа жив и без сериозни наранявания. На място е извикан екип на Спешна помощ, който е извършил медицински преглед. Движението по линията е било временно затруднено, но към момента влаковете вече се движат по график.

Автор Иван Ангелов

