Зимен хаос в столицата. Заледени улици спряха градския транспорт

Ранната суграшица, която премина в сняг тази сутрин, създаде сериозни затруднения за градския транспорт в София. Заледените пътни платна доведоха до спиране и забавяне на тролеи и автобуси още в първите часове на деня, като на места превозните средства не успяваха да продължат движението си.

По информация на БНР проблеми са възникнали на изкачването по улица „Опълченска“ след булевард „Сливница“, където няколко тролейбусни и автобусни линии са изпитали сериозни затруднения. Превозните средства са останали на аварийни светлини около 6 часа сутринта, изчаквайки съдействие заради заледения участък и в двете посоки.

Заради зимната обстановка има вероятност от закъснения на голяма част от колите на градския транспорт в столицата. Част от наземните линии вече се движат по променени маршрути. По данни към 7 часа тази сутрин, съобщени от Столичната община за БНТ, с отклонения са тролейбусни линии 1 и 5, автобусни линии 74, 77, 82 и 86, както и трамвайна линия №6.

От общината уверяват, че пътната мрежа в София се обработва активно със смеси срещу заледяване, а основните улици и булеварди вече са почистени от снега. Към момента 109 машини са на терен и продължават работа в различни райони на града.

Зимната обстановка създаде предизвикателства и в планинските части. В природен парк Витоша е извършено опесъчаване на пътищата от квартал Драгалевци към хижа „Алеко“, както и от квартал Бояна към местността „Златните мостове“, за да се осигури по-безопасно придвижване в района.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com