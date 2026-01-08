Шокиращи обвинения след новогодишния ад в швейцарските Алпи

Собственичката на луксозния бар Le Constellation в швейцарския курорт Кран Монтана е обвинена, че е напуснала горящата сграда с касовия апарат в ръце, докато вътре посетители са се борили за живота си. Трагедията се разиграва в новогодишната нощ и се превръща в една от най-смъртоносните катастрофи в швейцарските Алпи, с 40 загинали и над 100 тежко ранени.

Обвиненията: Бягство с касата по време на пожара

40-годишната Джесика Морети е разследвана за непредумишлено убийство и за причиняване на тежки телесни повреди на още 119 души с тежки изгаряния, съобщава „Ню Йорк пост“, цитиран от БГНЕС. Заедно със съпруга си Жак Морети, съсобственик на заведението, тя е обвинена и в унищожаване на доказателства след трагедията, пише италианският всекидневник „Ла Република“.

Според свидетелски показания Морети е била видяна да напуска горящия клуб, носейки касовия апарат, докато вътре хора са търсели изход от адската клопка. По-късно тя заявява, че е получила „леки изгаряния по едната ръка“, докато е успяла да се спаси.

Как пламна адът в новогодишната нощ

Пожарът избухва около 1:30 часа на 1 януари, след като бенгалски огън, прикрепен към бутилка шампанско, подпалва тавана по време на празненството. Огънят се разпространява светкавично в препълненото заведение, където десетки хора посрещат Новата година.

Паниката и липсата на достатъчно време за реакция се оказват фатални. Мнозина са блокирани от пламъците и дима, а спасителните екипи по-късно описват сцени, които дълго ще останат в паметта им.

Унищожени следи и изчезнали видеа

Докато следователите анализират записи от мобилни телефони, охранителни камери и улично видеонаблюдение, разследването установява, че потенциални доказателства може да са били заличени. По информация на британския „Таймс“ профилите на клуба във Фейсбук и Инстаграм са били деактивирани още по време на спасителните операции, а уебсайтът на заведението – свален.

Адвокатът Ромен Жордан, който представлява част от 116-те пострадали, много от които тийнейджъри с катастрофални изгаряния, заявява, че социалните мрежи са съдържали видеа от препълненото парти. Според него премахването им показва, че още в първите часове след трагедията управителите са мислели за собствената си защита.

Проверки, съмнения и тежко минало

Жак Морети, на 49 години, който не е присъствал в клуба по време на пожара, твърди пред швейцарския вестник „Трибюн дьо Женева“, че всичко е било изрядно и заведението е било проверявано три пъти през последното десетилетие. По-късно обаче местните власти признават, че последната проверка за пожарна безопасност е била извършена още през 2019 г.

Допълнително напрежение внася информацията, публикувана от „Льо Паризиен“, че Жак Морети има дълго криминално минало, включващо дела за сводничество, отвличане и незаконно лишаване от свобода. Данните са потвърдени и от белгийската телевизия RTL.

Страх от бягство и натиск върху прокуратурата

Адвокати на пострадалите остро критикуват прокуратурата, че не е задържала собствениците под стража. Те предупреждават, че Морети могат да напуснат Швейцария и да се укрият във Франция, която рядко екстрадира свои граждани. Според Ромен Жордан е необяснимо защо от тях не е била поискана гаранция като условие за свобода.

Разследването продължава, а общественият натиск расте. Един въпрос вече доминира в швейцарските медии – как е възможно в луксозен курорт, в навечерието на Нова година, една нощ да завърши с 40 жертви и толкова много неизяснени отговорности.

