Новогодишно празненство се превърна в трагедия

Експлозия в бар по време на новогодишните празненства е отнела живота на няколко души в швейцарския ски курорт Кран Монтана, в кантона Вале. Инцидентът е станал около 01:30 ч. местно време и е хвърлил в паника туристи и местни жители, предадоха Франс прес и Ройтерс, позовавайки се на полицията.

„Имало е експлозия с неизвестен произход“, заяви говорителят на кантоналната полиция Галтан Латион. По думите му има няколко загинали и няколко ранени, като точният брой на жертвите все още не е уточнен.

Взривът е станал в бара „Констеласион“, едно от популярните заведения в курорта, в момент когато вътре е имало хора, празнуващи настъпването на Новата година. Ски курортът е сред предпочитаните дестинации за зимна ваканция и по това време е бил пълен с туристи.

Снимки и видеокадри, публикувани в швейцарски медии, показват горяща сграда, силно задимяване и мащабно присъствие на спасителни екипи и пожарникари около мястото на инцидента. Районът е бил отцепен, а достъпът – ограничен.

„Операцията все още продължава“, подчерта говорителят на полицията, като добави, че причините за експлозията се разследват. Властите не изключват нито една версия за произхода на взрива, а курортът остава под засилени мерки за сигурност.

