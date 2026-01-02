Неизвестност. Швейцария още не може да назове жертвите от пожара

Разследващите власти в Швейцария са изправени пред изключително тежка и бавна процедура по идентифициране на жертвите от пожара в претъпкан бар в курорта Кран Монтана, избухнал в новогодишната нощ. Телата на загиналите са в такова състояние, че според официалните власти процесът може да отнеме дни, съобщи Ройтерс.

Дентални данни и ДНК проби

По думите на кмета на Кран Монтана Никола Феро, първата и най-важна задача на институциите е да бъдат установени самоличностите на всички загинали. Ръководителят на правителството на кантона Вале Матиас Рейнар уточни, че експертите използват дентални записи и ДНК анализи, като целта е да няма нито една грешка. Той подчерта, че заради ужасяващия характер на информацията властите не могат да информират семействата, докато не са напълно сигурни.

Семейства в очакване

Родителите на младежи, които все още се водят в неизвестност, чакат резултатите от идентификацията с нарастващо напрежение. Чуждестранни посолства в страната също са включени в процеса, опитвайки се да установят дали сред жертвите и пострадалите има техни граждани. За много от близките тези дни се превръщат в мъчително очакване между надеждата и страха.

Тежко състояние на пострадалите

Паралелно с процеса по идентификация болниците продължават борбата за живота на оцелелите. Главният лекар на болница „Морж“ в Лозана Уасим Рафул съобщи, че повече от 20 пациенти са с изгаряния над 60%, като част от тях са непълнолетни. Лекарите определят травмите като изключително тежки и предупреждават, че лечението ще бъде продължително.

Разследване без окончателен отговор

Причините за пожара все още се изясняват. Швейцарските власти заявяват, че по първоначални данни става дума за инцидент, а не за умишлено нападение. Сред версиите, които се проверяват, е и тази за възпламеняване на тавана от бенгалски огън, но разследването продължава.

