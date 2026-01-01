Стана ясна причината за трагедията в ски курорта

Швейцарските власти изключват възможността терористичната атака да е довела до смъртта на хората в бар в курорта Кранс-Монтана.

Това обяви на пресконференция главният прокурор на кантон Вале, Беатрис Пилу, цитиран от австрийския Дер Стандард.

Както Пилу отбеляза, прокуратурата не разглежда версията на терористична атака. Според нея "приоритетна версия е палеж на пиротехника"

Според радиостанция Рона FM, небрежната употреба на пиротехника можеше причини трагедията, която отне живота на десетки хора в ски курорта.

Около 40 души загинаха при експлозия в бара в швейцарския ски курорт Кранс-Монтана. Поне 100 посетители бяха ранени, твърди вестник Le Nouvelliste.

Трагедията в бар Constellation се случи точно на Нова година. Имаше експлозия в мазето, а изданието RTS съобщи, че може да са били няколко. В същото време, според предварителни данни, причината за трагедията е инцидент при обработка на пиротехника.

Зоната около бара продължава да е оградена, а над мястото на извънредната ситуация е въведена забрана за полети.

Болниците бяха мобилизирани за лечение на пострадали с изгаряния.

RTS, позовавайки се на лекари, съобщи, че клиниките във френскоезична Швейцария са пренаселени.

