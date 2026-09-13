Цените прогонват и българите към чужди ски курорти
Разликата спрямо Австрия и Италия се стопява
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Разликата спрямо Австрия и Италия се стопява
Собствениците били имигранти, пуснали непълнолетни да пият в бара
Над 40 мъртви и стотици ранени в бар в Кранс Монтана
Увеличават се цените във всички курорти
Има ли опасност за сезона?
Кметът на Благоевград Илко Стоянов посети зоната в местността „Бодрост“
Махнаха карантината и PCR за работещите в страната, които идват от друга държава
Кемпински Гранд Арена с пето отличие в Кицбюел
Банско. Кметът на община Банско Георги Икономов инициира провеждането на местен референдум за бъдещето на ски центъра над курортния град. Градоначални...
6-дневната почивка в курорта излиза 264 паунда