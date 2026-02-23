Подробности за екзекуцията на Ел Менчо в Мексико

Мексиканската армия заяви снощи, че е убила при военна операция влиятелния наркобарон Немесио Осегера Сервантес, съобщава Франс прес.

Наркобосът, който беше известен с прякора си Ел Менчо и който беше издирван от Съединените щати, ръководеше картела "Халиско нуева хенерасион".

Армията заяви, че Ел Менчо е бил ранен при операция в западния мексикански щат Халиско и е починал при въздушния си трансфер към град Мексико.

Картелът, за който се смята, че се занимава с трафик на фентанил и други наркотици към Съединените щати, развива широка престъпна дейност в щата Халиско, допълва Асошиейтед прес.

По време на операцията мексикански военнослужещи са участвали в престрелка с членовете на картела и са убили четирима от тях. Други трима души, включително Немесио Осегера са били ранени и по-късно са починали, се посочва в изявление на Министерството на отбраната на Мексико. Други двама членове на "Халиско нуева хенерасион" са били арестувани. Иззети са превозни средства на картела и оръжия, включително за изстрелване на ракети.

Трима военнослужещи са били ранени и получават медицинска помощ.

На видеоклипове, разпространявани в социалните медии, се виждат кълба дим над курортния град Пуерто Ваярта в Халиско. Междувременно губернаторът на Халиско Пабло Лемус призова жителите да останат по домовете си, а общественият транспорт е спрян. Пътища в щата са били блокирани в продължение на няколко часа заради подпалени превозни средства - обичайна тактика, с която си служат картелите, за да затруднят операциите на мексиканските власти, посочва АП. По-рано Държавният департамент на САЩ обяви награда от 15 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето на Ел Менчо. Картелът "Халиско нуева хенерасион", една от най-мощните и бързо разрастващи се престъпни организации в Мексико, е създаден през 2009 година.

